Simona Halep – Magdalena Frech, în turul 3 la Wimbledon 2022. Când se joacă meciul și ce post TV îl transmite

Simona Halep – Magdalena Frech, în turul 3 la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va juca, pe 2 iulie, în turul 3 al turneului de Grand Slam.Simona a revenit în locul unde câștiga în 2019. Românca a depășit-o în primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. În turul al doilea a trecut de Kirsten Flipkens, cu 7-5, 6-4, după o oră și 25 de minute. Simona Halep se va confrunta sâmbătă cu poloneza Magdalena Frech (92 WTA), într-o partidă ce va fi transmisă de Eurosport, dar poate fi urmărită și în format Live Stream pe playtech.ro.

„Nu este vorba de meciul meu, ci despre ea. Mă bucur că am putut să joc împotriva ei. Am vorbit în trecut despre asta, acum emoția e mare. Am tremurat în timpul meciului. Antrenorul meu știe, poate confirma.

Kirsten este o campioană, nu cedează niciodată. O felicit! Ne va lipsi și mult noroc în ceea ce urmează să facă.”, a declarat imediat după meci Simona, referindu-se la retragerea Kirstenei Flipkens.