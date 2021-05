Cucu, primul conflict după eliminarea de la Survivor România. Cu cine s-a certat în văzul tuturor

Săptămâna trecută, Cucu de la Noaptea Târziu a fost eliminat de la Survivor România, după ce a fost votat de favoritul publicului Zanni. Fostul Faimos a părăsit, cu ochii în lacrimi, competiția din Republica Dominicană dar nu înainte de a-și lua „la revedere” de la toți coechipierii săi. Cu cine s-a certat în văzul tuturor.

Cucu și-a făcut bagajele și este pregătit să vină acasă, ajungând sâmbătă, 29 mai, în România. Revoltat de lucrurile care s-au spus despre el în absența sa, fostul Faimos i-a transmis un mesaj lui Răzvan Botezatu.

Sincer și tranșant, așa cum îl știe publicul, Cucu a vorbit la Survivor România despre lucrurile care nu i-au plăcut la colega lui Raluca Dumitru. Cel mai bun prieten al Faimoasei a reacționat și a aruncat câteva săgeți în direcția solistului de la Noaptea Târziu.

Cucu nu a putut sta deoparte și i-a răspuns politicos lui Răzvan Botezatu, bătându-i cumva obrazul:

„Răzvan Botezatu, am văzut că m-ai vorbit de rău cât timp am fost în competiție…Nu vreau să dau curs lucrurilor, doar că nu e frumos ce faci! O zi frumoasă în continuare”, a scris Cucu, pe contul lui de Instagram.

Prietenul Ralucăi Dumitru nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns ironic lui Cucu:

Solistul de la Noaptea Târziu a fost eliminat de la Survivor după ce a fost votat de Zanni, care a ieșit iar favoritul publicului de la Faimoși. Deși a avut conflicte cu anumiți colegi de echipă, Cucu a rămas în relații bune cu ai săi coechipieri, pe care îi susține în continuare:

„O să plec cu totul și cu totul alt om acasă. Una dintre persoane care a reușit să mă repare a fost chiar Sebastian. Eu am venit aici cu sufletul deschis și plec cu el și mai deschis. Apreciez că am și un acoperiș deasupra capului, o să apreciez mâncarea, familia. Faptul că în ultimii ani am fost de doar câteva ori la părinții mei.

Primul lucru o să merg la părinții mei, că au o vârstă înaintată, m-au făcut după 40 de ani, apoi o să călătoresc. O să mă uit la colegii mei, sper să câștige Zanni, dar mi se pare pachetul complet. Îndură multă, e asumat, e un om cu coloană vertebrală. Nu o să port ranchiună niciunuia. Vă iubesc și pentru mine sunteți ca o familie.” a declarat Cucu de la Survivor România.