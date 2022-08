Cu cine va juca Simona Halep în turul doi al WTA Toronto 2022. Fostul lider mondial a trecut, luni, într-o manieră categorică, de croata Donna Vekic (82 WTA) în prima manșă a competiției dotată cu premii totale de 2,69 milioane de dolari. Simona Halep va avea parte de o adversară abordabilă și în următoare rundă, programată să aibă loc miercuri, 10 august.

Cu cine va juca Simona Halep în turul doi al WTA Toronto 2022. După abandonul de la Washington, din cauza căldurii, jucătoarea din Constanța a avut o prestație excelentă în runda inaugurală a turneului WTA 1000 dotat cu premii totale de 2,69 milioane de dolari.

Halep a trecut în doar o oră de joc de croata Donna Vekic (82 WTA), cu scorul de 6-0, 6-2. La finalul meciului, românca a declarat că speră că l-a făcut mândru pe antrenorul său, Patrick Mouratoglou.

„A fost o primire foarte plăcută de care am avut parte. Am jucat un tenis bun și sunt foarte fericită să mă întorc și foarte mulțumită de modul în care am jucat astăzi. Sunt încrezătoare după modul în care am jucat, am fost agresivă, am jucat mai repede. Astea sunt obiectivele și le pun în aplicare zi de zi. Sper că l-am făcut mândru pe Patrick după acest meci, ultimul nu a fost formidabil. Am vorbit cu el înainte de meci”, a spus Simona Halep, citată de spotmedia.ro.