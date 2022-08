Ion Țiriac a dat verdictul în cazul Simonei Halep: „De asta îi e greu”

Ion Țiriac a dat verdictul în cazul Simonei Halep. Fostul jucător de tenis a fost un adevărat „înger păzitor” pentru jucătoarea din Constanța de-a lungul carierei acesteia. Deși n-a mai urmărit-o în ultima perioadă, miliardarul are opinii ferme despre situația fostului mondial care încearcă să revină în elita tenisului feminin. Ion Țiriac e ferm convins că Halep putea avea rezultate mult mai bune dacă anumite lucruri erau făcute de la o vârstă mai fragedă.

Ion Țiriac a dat verdictul în cazul Simonei Halep. Miliardarul român a fost unul dintre protectorii carierei fostului lider mondial. Cu toate acestea, el nu a mai urmărit jocurile constănțencei de ceva vreme. Dar, cu experiența pe care o are în acest sport, omul de afaceri are opinii și explicații ferme despre situația româncei care încearcă să revină în elita tenisului.

Ion Țiriac nu-și face probleme, de exemplu, cu faptul că Simona Halep a abandonat în meciul cu Anna Kalinskaya din optimile de la Washington,

Dintotdeauna, una dintre cele mai mari plăceri ale mele, o spun cu ironie, a fost când am jucat sfert de finală la Washington cu Stan Smith. Am câștigat meciul și, imediat după aceea, el a plecat la spital. Foarte puțini rezistă la acele temperaturi”, a afirmat Țiriac într-un interviu pentru GSP .

Ion Țiriac e convins că problema Simonei Halep este situația ei fizică. Miliardarul de 83 de ani e convins, totodată, că dacă românca ar fi beneficiat de o pregătire profesionistă încă de la 14 ani, atunci rezultatele ei ar fi fost și mai spectaculoase.

„N-aș vrea să vorbesc mult despre Simona, pentru că ea are viața ei, a făcut lucruri extraordinare, e o femeie tânără. Nu pot s-o compar cu Nadal, pentru că e un pic diferită treaba… Să aibă grijă de fizic, că de acolo i se trage absolut tot ce i se trage! Nu pot să am o părere calificată, pentru că n-am văzut-o cum arată fizic, n-am văzut nici cum arată tehnic în momentul de față. Practic, nu știu ce fel de strategii mai are în jocul ei, unde stă pe teren, cum se găsește.

Și apoi, cu tot respectul, Simona nu are jocuri! În ultimii doi ani, ea a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace. De asta îi e greu, nu are o bază. Din nou, numai talentul își spune cuvântul la Simona.

O mai spun o dată. La 30 de ani, ea a făcut minuni. Dacă cineva o lua la 14 ani și o antrena ca lumea, probabil că făcea minuni înmulțite cu 3”, a declarat Țiriac, în interviul acordat sursei citate.