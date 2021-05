Cu cine se iubește Rică Neaga. Secretul s-a aflat acum, după 5 ani de relație

Rică Neaga se iubește cu Raluca Macovei. Ei formează un cuplu, chiar dacă nu s-au afișat niciodată împreună până acum.

Raluca Macovei, iubita lui Rică Neaga, este una dintre cele mai nonconformiste vedete de la noi. Are o viață tumultoasă, dar este și o prezență apreciată la noi. Rică Neaga este fostbalist cu o carieră prestigioasă și cu multe titluri importante în spate. Cei doi au fost surprinși împreună în urmă cu trei luni luni, dar atunci nu au vrut să dea prea multe de înțeles despre relația lor.

De altfel, Rică Neaga și Raluca Macovei formează un cuplu încă din anul 2015, iar cei doi par să să fie căsătoriți. În plus vedeta are doi copii gemeni, iar despre tatăl lor nu a suflat nicio vorbă. Un martor a spus, potrivit Spynews, că la ieșirea din spitalul în care Raluca Macovei a născut o aștepta chiar Rică Neaga alături de antrenorul Călin Cojocaru.

Pentru ca Raluca Macovei să sigură că relația a fost asumată public, aceasta și-a schimbat și poza de profil a paginii de Facebook cu o imagine în care apare alături de Rică Neaga, într-o ipostază foarte apropiată, semn că nu mai sunt dubii și formează un cuplu, de mai bine de cinci ani.

Amintim că Raluca Macovei a devenit mămică în anul 2019, după ce a apelat la fertilizare in vitro. S-a întâmplat totul într-o clinică din Azerbaidjan, unde celebrul fotbalist a jucat o bună perioadă de timp, la Neftchi Baku.

„Clinica care mi-a acceptat intervenția a fost aproape de granița cu Azerbaidjan. Acolo m-am și dus. Faci niște infecții în burtă. Și le faci cam de 4-5 ori pe zi timp de două săptămâni. Niciodată n-am zis că n-o să reușesc. Am zis că voi reuși și am reușit”, a povestit Raluca.

„Am reușit din a patra (n.r. încercare). Am plătit un program care a costat foarte mult acolo. Mi-am vândut casa ca să fac treaba asta”, mărturisea bruneta în urmă cu ceva timp.