Rică Neaga, doi copii dintr-o relație secretă cu o vedetă? Ce informații au ieșit la iveală

Rică Neaga este tatăl gemenilor Ralucăi Macovei? Bruneta a uimit pe toată lumea atunci a anunțat că este însărcinată, după ce a suferit o intervenție medicală complicată.

Raluca Macovei a organizat o petrecere grandioasă pentru gemenii ei, un băiat și o fetiță. Vedeta și-a botezat copiii și a făcut o petrecere cu 200 de persoane, însă nu le-a cerut invitaților niciun dar pentru micuți. Totuși, mulți s-au întrebat cine este tatăl copiilor săi.

Răspunsul ar putea veni chiar acum, după ce Raluca Macovei a fost văzută în compania lui Adrian Neaga, la un hotel de lux din Timișoara. Cei doi au stat la masă cu antrenorul echipei din Târgu Jiu, Călin Cojocaru.

Potrivit Cancan.ro, cei doi au stat unul lângă altul și au avut gesturi de tandrențe, chiar sărutându-se. Imaginile duc cu gândul că cei doi ar avea o relație, iar potrivit informațiilor obținute de Cancan.ro, copiii brunetei ar semăna izbitor cu Rică Neaga.

Raluca Macovei a fost la o clinică de fertilizare in vitro din Azerbaidjan

Raluca Macovei a devenit mămică în 2019, după ce a apelat la procedura de fertilizare in vitro. Totul s-a întâmplat la o clinică din Azerbaidjan, loc în care și celebrul fotbalist a jucat o bună perioadă de timp, în urmă cu aproximativ 11 ani, la Neftchi Baku.

„Clinica care mi-a acceptat intervenția a fost aproape de granița cu Azerbaidjan. Acolo m-am și dus. Faci niște infecții în burtă. Și le faci cam de 4-5 ori pe zi timp de două săptămâni. Niciodată n-am zis că n-o să reușesc. Am zis că voi reuși și am reușit”, a povestit Raluca.

„Am reușit din a patra (n.r. încercare). Am plătit un program care a costat foarte mult acolo. Mi-am vândut casa ca să fac treaba asta”, a mai mărturisit bruneta în urmă cu jumătate de an.