Te uitai la serialul Dr. Quinn? Cum arată acum actorii principali

Din 1993 până în 1998, Dr. Michaela „Mike” Quinn a vindecat bolnavii în micuțul său oraș din Vestul Sălbatic. Fanii doctorului Quinn, femeia din medicină, o vor aminti pe Jane Seymour ca pe dr. Vindecătoare Michaela Quinn, care a jucat alături de frumosul, Joe Lando. Peste un deceniu de la începerea spectacolului, iată cum arată distribuția dramei occidentale acum. Vezi care sunt rezidenții tăi preferați din Colorado Springs în aceste zile!

”Dr. Quinn”, un succes de casă de la primul episod

Decenii după ce ultimul serial TV western, „Quinn, Medicine Woman”, a fost difuzat, a rămas o producție discontinuă care a marcat o mare perioadă în industria cinematografică. La 1 ianuarie 1993, CBS a lansat primul episod al celebrei serii a familiei Western, „Dr. Quinn, Medicine Woman”, care le-a intrat repede la inimă telespectatorilor. Serialul de televiziune s-a centrat pe aventurile unui doctor în orașul de frontieră postbelică, Colorado Springs, dr. Michaela Quinn.

Când vine vorba de seriale ce au ca subiect Vestul Sălbatic, mulți oameni cred că genul a atins apogeul în anii ’50 -’60. Cu toate acestea, abia în anii ’90, „Quinn, Medicine Woman” a lovit în plin. Având loc în anii 1800, un medic bogat pe nume Michaela Quinn se mută din Boston în Vestul Sălbatic după ce moare tatăl ei. Când ajunge, își asumă un rol de mamă pentru nepoatele și nepoții ei, în timp ce jonglează propria sa practică, așa cum a văzut prima femeie doctor în micul oraș Colorado Springs. În spatele scenei și necunoscut telespectatorilor, s-au întâmplat câteva lucruri ciudate care au dovedit hotărârea și determinarea pe care acești actori și producători le-au afișat pentru a oferi cele mai bune spectacole.

Distribuția din episodul pilot a fost foarte diferită de distribuția care a dus restul seriei până la sfârșit. Episodul pilot trebuia să fie o producție unică, dar a fost un succes atât de mare încât a fost făcut într-o serie. Majoritatea actorilor din primul episod nu au putut să se angajeze într-o întreagă franciză anuală, astfel că distribuția a fost schimbată brusc după pilot. După câțiva ani, al șaselea sezon al seriei a început cu un fel de senzație sumbră. Acest lucru se datora faptului că producătorii încercau să vizeze o categorie demografică mai tânără, incluzând câteva linii nefericite precum avortul lui Quinn și PTSD de care suferea actrița după ce a fost împușcată. Din păcate, planul de a prinde tânăra generație nu a funcționat și din acest motiv seria a fost anulată, fiind oprită brusc în mai 1998.

Cum arată acum actorii principali, după un deceniu de la primul episod

Byron Sully, munteanul care a sfârșit a fi marea dragoste al lui Quinn, a fost interpretat de actorul Joe Lando. Este posibil ca fanii să nu știe că Lando a mâncat viermi și a alergat într-un tren în mișcare pentru a întruchipa rolul personajului omului de munte, Sully, și pentru a-l face cât mai autentic. Un alt fapt ciudat despre care mulți fani ai seriei s-ar putea să nu știe despre personajul lui Lando, Sully, este că a fost aproape înlocuit.

În cel de-al șaselea sezon, actorul John Schneider a primit un personaj, Daniel, care a fost inventat în cazul în care Lando a decis să părăsească seria pentru celălalt rol în telenovela, „Guiding Light”. Până la urmă, Lando a rămas până la sfârșit, dar dacă nu ar fi avut-o, Daniel trebuia să-l înlocuiască drept iubitul lui Quinn. Lando a vrut săfacă singur o cascadorie, așa că, dacă ceva nu a fost foarte periculos să facă el însuși, totul a fost el. Potrivit IMDb, Lando a spus că este dispus să facă lucruri precum mâncarea de viermi și să alerge pe un tren, pentru că nu-și putea imagina că i se va da o altă ocazie de a face acest lucru din nou. Din păcate, Joe Lando nu mai are părul lung ca Sully, dar a continuat să apară la televizor în Guiding Light, Higher Ground, The Secret Circle și The Bold and the Beautiful. A apărut chiar într-o parodie Dr. Quinn, Dr. Quinn, Morphine Woman.

Actrița britanico-americană Jane Seymour a înfățișat frumusețea excentrică. Serialul a fost unul palpitant care și-a ținut spectatorii în fața micilor ecrane și să se întrebe ce va face dr. Mike și pe cine va întâlni. Seymour, care l-a interpretat pe dr. Quinn, a continuat să joace, apărând în mai multe producții de succes, printre care „How I Met Your Mother” și „Castle”. Într-un interviu acordat NPR, Seymour a recunoscut că și-ar fi asumat orice rol oferit la vremea aceea. „Am fost căsătorită cu unul dintre cei mai buni manageri de afaceri și într-o zi am aflat că sunt complet dincolo de faliment”. Cu 9 milioane de dolari în roșu, cu procese de la fiecare bancă importantă, inclusiv FDIC”. Avea o notificare de o zi despre pilotul doctorului Quinn înainte de a semna un contract pe cinci ani a doua zi dimineață.

Încă din zilele sale de idol adolescent jucând cel mai mare copil Cooper-Quinn, Chad Allen a fost campion pentru mișcarea LGBT și a apărut în unele seriale de zi înainte de a se retrage din actorie în 2015. După ce a jucat-o pe Colleen, Jessica Bowman a apărut în câteva filme, printre care Joy Ride, 50 First Dates și Derailed, dar nu a mai jucat în nimic încă de la începutul anilor 2000. Shawn Toovey, cel mai tânăr copil Cooper-Quinn, nu a apărut în nimic după al doilea film cu Dr. Quinn TV. Cu toate acestea, este incredibil de activ în activitățile de caritate și este membru al Consiliului pentru copii al Audrey Hepburn Hollywood for Children Foundation. La un deceniu de la difuzarea serialului, toată distribuția serialului a decis să se reunească, în timp de pandemie, prin aplicația Zoom.