Cu cine l-a înșelat Larisa pe Alin Oprea. Ce legături are bărbatul cu Leo de la Strehaia

S-a aflat cu cine l-a înșelat Larisa pe Alin Oprea! Cine este cel care i-a luat locul cânărețului în inima femeii și ce legături are acesta cu Leo de al Strehaia? Ce se schimbă în scandalul momentului?

Larisa Uță este acuzată că și-a înșelat soțul în timpul căsniciei. Artistul a susținut încă din prima clipă de când a apărut în spațiul public să-și spună povestea că are dovezi care să o incrimineze pe femeie. Scandalul dintre cei doi foști soți ia amploare. Fostul solist al trupei Talisman dezvăluie că mama copiilor lui a avut o relație extraconjugală cu Marius Televijăn, amic de-al lui Leo de la Strehaia, arată tacataca.ro. Între cei doi nu a fost o relație care s-a consumat rapid, ci dimpotrivă, aceștia iubindu-se preț de patru ani. Cu toate că Larisa era în același timp căsătorită cu Alin, se pare că nu a ținut cont de niciun aspect legal sau moral și și-a continuat povestea secretă de amor alături de cunoscutul playboy din Pitești. Mai mult decât atât, iubirea sa vinovată pentru Marius i-a adus o ceartă de zile mari cu una dintre cele mai bune prietene. Atunci, încă soția lui Oprea devenise extrem de geloasă, suspectând-o pe aceea că ar atenta la inima iubitului. Acum, cunoscutul cântăreț se bucură și el de atenția altei femei, dar după bine știuta ruptură de mama copiilor săi, menționând că nu a călcat strâmb în timpul mariajului lui așa cum s-a zvonit în spațiul public.

„Mi-am asumat-o! Am o relație și mă bucur și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare! Deci eu nu am mințit că nu am o relație. Am și mă bucur! Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități? Eu le voi demonstra pe toate”

Alin Oprea (Sursa: Xtra Night Show)