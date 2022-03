Simona Halep poate scrie istorie la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-1, 6-4. Jucătoarea din Constanța și-a asigurat cu această ocazie și un cec în valoare de 179,940 de dolari. Ea a o va întâlni în sferturi pe croata Petra Martic. Simona Halep este foarte aproape să ajungă într-un top foarte select al tenisului mondial feminin.

Simona Halep poate scrie istorie la Indian Wells. Fostul număr 1 mondial are un parcurs foarte bun în competiția din California. Ea a intrat direct în turul 2 și le-a depășit pe rând pe Ekaterina Alexandrova (52 WTA), Cori Gauff (17 WTA) și Sorana Cîrstea (27 WTA).

Simona Halep s-a impus în fața iubitei lui Ion Ion Țiriac, în optimi, cu 6-1, 6-4, după 83 de minute de joc. Ea a dovedit că rămâne jucătoarea numărul 1 a României.

„Chiar mi-a plăcut să joc aici, mă simt ca acasă. Nu a fost un meci ușor, e mereu greu să joc cu o româncă. Am fost încrezătoare până la final și așa am reușit să închei meciul în două seturi. Toată lumea e fericită aici și îmi transmite această stare. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul doi, am fost încrezătoare la retur”, a spus Simona Halep la finalul meciului cu Cîrstea.