Simona Halep, în semifinale la Indian Wells. Fostul lider mondial a făcut un meci perfect în partida contra croatei Petra Martic (79 WTA), din sferturile de finală ale competiției din California. Românca s-a impus cu un categoric 6-1, 6-1, după doar 53 de minute de joc. Simona Halep se va afla pentru a patra oară în carieră, în penultimul act al turneului WTA 1000.

Simona Halep se aștepta la un meci dificil, mai ales că ultima întâlnire cu Martic fusese extrem de disputată și avusese loc tot la Indian Wells, în 2018.

Românca a dominat la toate aspectele și s-a impus categoric, cu 6-1, 6-1, după doar 53 de minute de joc. Halep i-a mărturisit jurnalistului Andrew Krasny, la interviul de pe teren, la finalul partidei, că simte că a prestat cel mai bun tenis al său din 2022.

A fost un meci grozav, simt că am jucat cel mai bun tenis din acest an, ceea ce mă face super-fericită, pentru că ştiam că o să fie un meci greu împotriva ei. În 2018 a fost un joc mai lung, a fost mult mai dificil, dar astăzi m-am simţit grozav, am fost într-o misiune, am vrut să fiu concentrată pe ceea ce am de făcut şi am reuşit destul de bine (n.r. – să returneze).

Când intru pe teren îmi spun că returul trebuie să fie puternic, pentru că ea are un serviciu imens, cu kick, iar la înălţimea mea nu este simplu să returnez, dar am reuşit destul de bine azi. M-am antrenat un pic la retur, ieri şi în această dimineaţă şi totul a mers foarte bine”, a declarat Halep, conform news.ro.