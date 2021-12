Cu cine face Rona Hartner Crăciunul, de fapt. Surpriză de proporții! (exclusiv)

Magia Crăciunului i-a cuprins pe toți românii, fie că vorbim despre persoane cunoscute sau nu. Și vedetele se bucură de sărbătorile de iarnă alături de familie și cei dragi. Pentru Rona Hartner, anul 2021 a fost extrem de greu, după ce a divorțat de al doilea soț, Herve Camilleri. De Crăciun, faimoasa artistă se bucură de statutul său de celibatară. Cu cine petrece Rona Hartner sărbătorile de iarnă.

Rona Hartnet nu are nevoie de prezentări, fiind una dintre cele mai excentrice, vesele și cunoscute artiste din România. Fosta concurentă de la Te Cunosc de Undeva petrece într-un mod inedit sărbătorile de iarnă, după ce a divorțat de Herve Camilleri, cel de-al doilea soț al său.

Pentru că este o femeie liberă, proaspăt divorțată, fanii cântăreței s-au gândit că Rona Hartner își va petrece Crăciunul alături de un potențial pretendent, însă, nici vorbă de așa ceva.

Solista le-a mărturisit jurnaliștilor de la impact.ro faptul că, de Crăciun, i-a invitat pe fiica sa, tatăl acesteia Rocco Sedano, primul ei soț, și fosta ei soacră, pentru a fi împreună de sărbători.

„D-abia aștept Crăciunul, petrec cu fata mea și cu fostul meu soț, tatăl fiicei mele, și cu mama lui, gătesc și eu bunătăți, sarmale, dar vin și ei cu mâncare franțuzească, va fi o masă româno-franceză.

Am decis să îi chem la masă din dorința ca fata mea să simtă că are o familie unită. De altfel, am și reluat petrecerile împreună cu el, după divorțul de cel de-al doilea soț, ne-a declarat Rona Hartner, în exclusivitate pentru impact.ro.