Ce i-au făcut ambii foști soți Ronei Hartner de a divorțat de ei. A divulgat chiar acum motivul separărilor EXCLUSIV

Rona Hartner, stabilită în Franța, a trecut recent și prin cel de-al doilea divorț. Trăiește însă cu speranța că următoarea poveste de dragoste nu va mai dureroasă și că va face alegerea potrivită.

Artista, care în urmă cu doi ani a învins o boală cumplită, este acum plină de energie: pregătește o linie vestimentară, un spectacol de jazz și trage cu ochiul la emisiunile din România, cu speranța că va prinde un nou contract, după ”Ferma Vedetelor” (PRO TV). Rona ne-a oferit, în exclusivitate pentru impact.ro , un interviu savuros, plin de optimism, despre bărbați, căsnicie, planuri și… așteptări.

Ai trecut prin două divorțuri dureroase. Pe viitor, vei fi mai atentă în alegerea partenerului de viață? Ce te enervează crunt la un bărbat?

E clar că trebuie să fiu cu mult mai atentă în alegerea sufletului pereche, pe viitor. Recunosc, am făcut niște greșeli. Ca un copil care a ținut foarte mult la tatăl ei, am încercat să găsesc pe cineva care să semene foarte mult cu el, dar nu e bine să cauți un bărbat după un anume tipar.

Nu mai caut pasiune, caut echilibru. Mă enervează cumplit schimbările bruște de comportament, mie îmi pace pacea, armonia. Îmi place ca un bărbat să aibă încredere în nevastă. Unii soți cred că nevasta a fost inventatată să fie și ea, p-acolo, prin casă…

Unde s-a mutat fostul soț, după divorț? Mai există vreo șansă, cât de mică, să vă împăcați?

Stă în același cartier cu mine, în Franța. Ne mai întâlnim, din greșeală, la plajă. Dar o să-l las să meargă pe drumul lui. Nu, nu mai e nicio șansă să se împăcăm, să revină în viața mea.

Cum mai ești cu sănătatea, ții un anume regim alimentar, după operația dificilă de acum doi ani?

Ar trebui să fac mai mult sport și să mănânc fibre. Fac un tratament cu apă ionizată, cu ioni pozitivi, care oxigenează celulele, mă simt extroardinar. După chimioterapie, ai pielea mai uscată, mai sensibilă, apa aceasta însă m-a energizat, m-a întinerit. Dacă aș bea trei litri pe zi, cât ar trebui, ar fi și mai bine, e foarte sățioasă și bună.

Ce mai face sora ta, stabilită în Canada? E cadru medical, în prima linie, în lupta anti-Covid-19. Când v-ați îmbrățișat ultima oară?

Da, ea este și acum în celula de criză a Covid-19. S-a vaccinat, și-a vaccinat și copiii. Și eu m-am vaccinat, dar nu judec pe nimeni, dacă n-a făcut-o, este încă o nebuloasă foarte mare. Am făcut-o mai mult pentru mama, ca să nu o pun în pericol.

Și preoții s-au vaccinat, deci nu am impresia că e ceva periculos. Nu am avut ceva secundar, nu e obligatoriu să avem. Pe sora mea am văzut-o ultima oară acum trei ani, dar, de atunci, nu am mai putut merge. Am avut și problema cu cancerul, apoi a venit pandemia. De obicei, mergem de Crăciun, acolo, dar acum nu se poate, nici iarna aceasta nu ne facem planuri.

După ”Ferma”, dorești să mai participi la un alt concurs, gen ”Survivor” sau ”Asia Express”? Sunt plătite bine? Merită?

Îmi plac emisiunile din România. Nu mă văd la ”Survivor”, poate la ”Asia Express”. Aceste competiții sunt cam dure pentru mine, nu am voie să fac excese.

Mi-ar plăcea însă să fiu jurat sau concurent la un concurs muzical, unde să îmi pun în evidență calitățile artistice, nu cele fizice, de rezistență.

Și, da, sunt plătite foarte bine, se ține cont că suntem filmați 24 de ore din 24, că în acea perioadă nu mai poți avea alte contracte. La ”Ferma vedetelor ” (PRO TV) nu mi-a fost greu din cauza scenariului, ci din cauza anumitor participanți odioși.

Pe covorul roșu al marilor festivaluri ai îmbrăcat adesea ținute realizate de designeri români. La Cannes, ai purtat o rochie superbă, realizată de Liza Panait. Cheltuiești mult pe haine?

Pe covorul roșu am strălucit mereu doar în creații și accesorii realizate de designerii români, pe care îi promovez mereu în străinătate, mai ales la Festivalul de Film de la Cannes, unde sunt invitată.

Anul acesta, am îmbrăcat o rochie marca Liza Panait, dar port și genți și pantofi de la Mussete și accesorii de la Laura Olaru. Nu dau bani pe hăinuțe, sunt imaginea unor case de modă, sunt îmbrăcată de creatorii de modă. Dar, vreau să realizez și eu o linie vestimentară, se va numi ”rochia mea de duminică”.

Eu voi realiza și imprimeurile, pentru că în Franța s-a pierdut sensul zilei de duminică. Am să invit în această acțiune și câțiva creatori români.

Ce proiecte ai în derulare, în România și în Franța?

Momentan, am proiecte doar în Franța, un spectacol de jazz, realizat de mine, videoclipuri, mai lucrez la un spectacol, unele s-au anulat însă pentru că artiștii s-au îmbolnăvit de Covid.

Am realizat și o frescă din ceramică. Nu am început să câștig din Internet, puteam face ceva bani din Facebook, din evenimente cu plată, dar am preferat să-mi las fanii să respire liniștiți, nu să aibă impresia că încerc să le vând ceva.

Primul tău soț a fost argentinian, cel de-al doilea, francez. Crezi că ai fi mai fericită cu un bărbat român? Un ”Te iubesc” valorează mai puțin decât un ”Je t aime”?

Nu știu dacă aș fi mai fericită cu un bărbat român. E greu să cunoști omul, totuși, recunosc, românii sunt mai afectuoși. Mai îmi fac curte, unii, online, dar nu mă pot combina cu cineva pe Internet. Dar, nu se știe niciodată…

Ți s-a întâmplat să visezi ceva ce, mai apoi, avea să se întâmple?

Da, am vise mistice, cu mesaje importante, dar nu cu sau de la persoane decedate. Tata se roagă pentru mine, acolo, lângă Iisus, iar eu dau slujbe pentru cei care au murit, ca să ajungă în Rai.