Cu cine a fost surprinsă Oana Sârbu prin oraș. Fanii ei s-au bucurat să îi vadă împreună (exclusiv)

Surpriză de zile mari pe străzile din Capitală. La brațul cărui bărbat și-a făcut apariția Oana Sârbu la un supermarket din București. Fanii ei s-au bucurat să îi vadă împreună. Imaginile emoționante vorbesc de la sine. Despre cine este vorba.

Oana Sârbu a revenit în centrul atenției mass-media, în urmă cu doar câteva zile. Fotoreporterii impact.ro au zărit-o pe frumoasa actriță pe străzile din Capitală, acompaniată de cel mai important bărbat din viața sa. Admiratorii protagonistei din filmul Liceenii s-au bucurat nespus când au văzut despre cine estre vorba. Vedeta a fost surprinsă alături de cea mai importantă figură masculină din viața sa. Și pentru cine credea că Oana Sârbu era în oraș cu un partener, ei bine nici vorba de așa ceva.

Faimoasa artistă a mers la cumpărături împreună cu tatăl său, Romulus Sârbu, și fiul ei Alexandru. Cei trei au colindat prin București pentru a-și face cumpărăturile necesare la un restaurant din zona Floreasca, apoi s-au oprit la restaurantul McDonalds pentru a se răsfăța cu un meniu pe cinste. Tânărul Alexandru, 12 ani, și-a ajutat bunicul cu plasele de cumpărături.

Așchia nu sare departe de trunchi, spune o vorbă din străbuni care pare să fie făcută special pentru Oana Sârbu. Actrița provine dintr-un neam de artiști de seamă. Tatăl ei a fost balerin și actor de pantomimă, unchiul ei a fost pictor și profesor de arte plastice, iar una dintre mătușile brunetei a fost cântăreață la operetă.

Deși a simțit chemarea scenei încă de mică, tatăl său a refuzat ca Oana Sârbu să urmeze calea artistică, îndreptându-i atenția către sport, gimnastică, înot și atletism. Însă, dragostea pentru teatru și muzică nu a putut să o țină departe pe cea care avea să devină una dintre cele mai iubite artiste ale României.

„Mi-am dorit să cânt de mică. Ai mei nu m-au sprijinit prea mult. M-au dat la gimnastică. Pentru că eram micuță și subțirică, ca să mă dezvolt mai bine, m-au dus la «Emil Racoviță», la liceu sportiv. Am făcut gimnastică, înot și atletism. Am făcut însă sport de performanță în primii ani. Apoi am continuat în cadrul obișnuit. Dar am colegi care au ajuns performeri în diverse situații, chiar și la circ. Debutul l-am avut la Teatrul Tănase. Acolo, tatăl meu a făcut istorie.

La 14 ani am început să cânt în Corul Preludiu. Acolo mi-am făcut ucenicia. La 17-18 ani am participat la «Steaua fără nume». Tata fiind în zona asta și știind cât era de grea viața, nu și-ar fi dorit să fac asta. În familie, toată lumea a avut voce și talent artistic. Bunicii cântau foarte frumos, am avut și o mătușă care a cântat operă, fratele tatălui meu a fost pictor și profesor de arte plastic la «Tonitza». Am crescut într-o familie cu educație artistc”, a declarat Oana Sârbu pentru publicația Libertatea.