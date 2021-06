Cu cine a fost surprinsă Anamaria Prodan după vestea divorțului. Ce au făcut împreună

Impresara Anamaria Prodan trece prin momente grele după ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a anunțat divorțul.

Această veste tulburătoare a șocat însă pe toată lumea, chiar și pe vedetă. Însă ca să treacă mai ușor peste durere, ea a chemat o persoană dragă ca să-i fie alături. Amintim că după ce Laurențiu Reghecamf a declarat că divorțează, ea a negat acest lucru. Deși ea susținea sus și tare că are o familie fericită și că nu divorțează, se pare că imaginile surprinse o contrazic.

Ea a fost văzută la un restaurant de lux din București, imediat după ce a primit vestea șocantă din partea lui Laurențiu Reghecamf. Ea era vizibil supărată, vorbin continuu la telefon. Probabil încerca să răspundă cumva valului de întrebări care, cel mai probabil s-a năpustit asupra ei, notează Spynews.

La terasa respectivă, alături, era și Denisa Nechifor, fosta iubită a lui Adrian Cristea. De altfel, cele două sunt prietene foarte bune și au o relație strânsă de mulți ani, iar prezența acesteia lângă Aanamaria Prodan indică faptul că impresara trece, cu adevărat, prin momente cumplite și are nevoie de toată susținerea.

După ce a ieșit din local, ea s-a îndreptat spre mașină și a schițat și un zâmbet larg către paparazzi, nevrând să-și dezvăluie suferința. Chiar și așa, ieri au apărut informații potrivit cărora cei doi soți au sunat la 112 în urmă câteva zile din cauza unui conflict pe care cei doi soți l-au avut.

De precizat este că anunțul divorțului a venit după ce, recent, Anamaria Prodan organiza nunta de cristal pentru ea și soțul ei. După ce au mers la biserică, cei doi au petrecut alături de prieteni într-o locație de lux din Capitală.

Aparent, a existat o problemă majoră chiar în ziua în care cei doi au mers din nou la altar. Ea a dezvăluit că o persoană nepotrivită s-a strecurat la nunta lor, lucru care a fost aflat imediat de soțul ei.

”Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii.

Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel internațional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice”, a spus Anamaria Prodan la emisiunea XNS, de la Antena 1.