Anamaria Prodan, furioasă pe presa din România. S-a lăsat cu blesteme

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ar fi pe cale de separare, iar fanii cuplului nu pot concepe acest lucru. Sătulă de zvonuri și acuzații nefondate, celebra impresară a vorbit despre posibilul divorț dintrea ea și celebrul ei partener de viață.

Vestea că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi în prag de divorț a șocat pe toată lumea. Celebra impresară nu s-a mai putut abține și a răbufnit în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Vedeta a comentat zvonurile conform cărora mariajul dintre ea și Laurențiu Reghecampf ar fi pe cale de a se încheia.

Fiica regretatei artiste Ionela Prodan le-a transmis un mesaj dur persoanelor care comentează un subiect atât de delicat pentru familia lor. Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa faimosului antrenor de la FC Al Wasi.

„Cand m-au sunat reporterii tăi, mă gândeam așa. Dacă era ceva serios vreodată, erai printre primii mei prieteni care aflau. Prieteni de suflet. Tu știi cine este Laurențiu Reghecampf. Tu știi că este numărul 1, plus plus infinit. Tu știi cine sunt eu și ce copii și ce familie și cât de mult am muncit ca să ajungem unde suntem și nu am să permit nimănui din momentul ăsta să mai comenteze ceva sau să mai facă subiecte.

Sau, dacă le vor face, o să le zic doar atât: Să dea Dumnezeu să aveți parte toată viața numai de banii pe care i-ați obținut făcând aceste articole. Și eu când zic ceva, Dumnezeu mă ascultă. Exact cum spus și spun de fiecare dată, familia mea Rechecampf – Prodan este numărul 1. Mai mult, uite, roagă-i tu din partea mea să mai aștepte puțin până divorțăm. Au așteptat 15 ani, cred că mai au răbdare. Puțină răbdare sau multă răbdare, nu știu. Nu mor caii când vor câinii.”, a declarat Anamaria Prodan la Teo Show.