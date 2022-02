Ramona Crăciunescu este nominalizată spre eliminare la Survivor România 2022, după ce a fost propusă de către Alexandra Duli, concurenta din echipa Războinicilor care a câștigat colanul de imunitate individuală. În cadrul consiliului din 7 februarie, roșcata a dezvăluit povestea sa cutremurătoare de viață. Prin ce dramă incredibilă a trecut.

Ramona Crăciunescu și-a șocat colegii și rivalii de la Survivor România 2022, când a făcut o serie de mărturisiri dureroase în cadrul consiliului de nominalizare de luni, 7 februarie. Războinica a fost propusă spre eliminare de către Alexandra Duli, purtătoarea colanului de imunitate individuală.

Roșcata a dezvăluit că motivul pentru care a venit la Survivor România 2022 este să lupte pentru ca fiul ei să vadă cât de puternică este mama lui. Ramona Crăciunescu a izbucnit în lacrimi, când și-a adus aminte de accidentul tragic care le-a curmat zilele fiicei și iubitului ei, în urmă cu patru ani.

„Mă așteptam din partea Alexandrei să mă voteze. Am venit să arăt că sunt puternică, mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât în care mi-am pierdut fetița și iubitul.

Am venit să demonstrez că sunt puternică, uneori prea emotivă. Vreau și îmi doresc din tot sufletul să aduc puncte. Eu nu mă eliberez prin furie, atâta tot. Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică.

Chiar dacă viața e grea și te bagă sub pământ, trebuie să tragi cu dinții ca să reușești. Îmi doresc să rămân în competiție, eu nu am arătat tot.

Îmi doresc ca publicul de acasă să vadă dorința în mine de a merge mai departe. Pot și sunt puternică.”, a declarat Războinica Ramona Crăciunescu la Survivor România 2022.