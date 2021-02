Cu ce se ocupă Georgiana, iubita lui Jador, de fapt. Adevărul despre ea s-a aflat

Jador este un artist extrem de carismatic, la care foarte multe tinere râvnesc. Dar, se pare că inima lui bate doar pentru o singură fată. Cine este, de fapt, Georgiana, femeia din sufletul cântărețului?

Tânăra din inima lui Jador se numește Georgiana, iar între cei doi a existat o legătura amoroasă, dar de ceva vreme lucrurile s-au răcit, dar se pare ca nu de tot. Aflat în Republica Dominicană, Jador a primit un mesaj de la Georgiana, moment în care lucrurile au luat o altă turnura între cei doi. Atât de mult l-au impresionat vorbele fetei pe artist că a cerut-o în căsătorie, de la distanță, chiar din Republica Dominicana, unde luptă pentru echipa Faimoșilor, la Survivor România.

Georgiana este o tânără destul de discretă, care lucrează ca reporter și redactor într-o televiziune si se pare că visul tinerei este acela de a deveni prezentatoare tv. Iată ce spuneau niște apropiați ai tinerei despre ea, conform wowbiz.ro.

Mesajul primit de la tânără l-a făcut pe Jador să privească viața cu alți ochi. El a declarat că o iubește pe Georgiana si își dorește ca aceasta să-i devină soție și chiar mama copiilor lui.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(…) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador duminică, la Survivor România 2021, a spus artistul.