Cu ce se ocupă de fapt socrii Andrei. Cătălin Măruță a fost la un pas să calce pe urmele tatălui său

Cătălin și Andra Măruță sunt printre cele mai celebre personaje din showbizul românesc.

Cu toate acestea, puțini știu cu ce se ocupă părinții prezentatorului de la Pro Tv. Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre părinții lui, spunând că a fost la un pas de a călca pe urmele tatălui său.

Mama prezentatorului a fost statician, în timp ce tatăl său a fost judecător. Vedeta a vrut să urmeze aceeași carieră ca tatăl său și chiar a terminat Facultatea de Drept.

”Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător.

De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, a spus Cătălin Măruță pentru life.ro.

”Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie”, a mai spus el.