Vedeta care l-a șocat pe Cătălin Măruță la PRO TV: ”Dacă știam că sunt 16 ani diferență între noi, nu ne luam”

Carmen Trandafir și Emil Grădinescu au venit în platoul emisiunii La Măruță unde au vorbit despre relația lor, dar și despre profesia lor. Ea sărbătorește 30 de ani de carieră artistică și are 46 de ani, iar el are 62 de ani și împlinește tot 30 de ani, dar de la primul comentariu sportiv.

Cei doi soți au venit în emisiunea lui Cătălin Măruță și au făcut dezvăluiri.

”Eu am creat aceste bijuterii (n.red. butoni), pentru cei 30 de ani de cariera pe care îi împlinesc. A trecut atat de frumos timpul. Important e să știm să trim. Avem 18 ani de cand suntem împreună”, a spus artista Carmen Trandafir, iar soțul ei a completat-o.

”Și eu am 30 de ani de ala primul comentariu sportiv, primul meci din viață comentat, am fost sigur ca voi fi dat afară, am comentat oribil. Nu m-am bâlbâit, dar nu știam cum se comentează”, a spus și Emil Grădinescu.