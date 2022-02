Cu ce se ocupă de fapt Nicolle Scripcar de la MasterChef. „O invenție nouă în România”. EXCLUSIV

Nicolle Scripcar se numără printre cei 20 de concurenți de la MasterChef care se luptă pentru marele premiu. Întoarsă de trei ani din Italia, tânăra nu doar că este pasionată de bucătărie, dar vrea să dezvolte o afacere cu restaurante mobile. Ea s-a făcut remarcată încă de la prima apariție, atunci când s-a prezentat în fața juraților nu doar cu un preparat de excepție, dar și cu un look total neobișnuit pentru o bucătărie și mai ales pentru un concurs culinar.

Supranumită și Marilyn Monroe de România, fiind cunoscută drept femeia care a sucit capul mai multor demnitari, Nicolle s-a făcut remarcată la MasterChef prin ținutele ei, dar mai ales pentru faptul că vrea să demonstreze că o femeie poate fi frumoasă și elegantă chiar și atunci când face sarmale sau toacă ceapă.

Tânăra în vârstă de 34 de ani, susține că vrea să arate tuturor că nu este o pițipoancă, ci o adevărată gospodină.

Da, asta veau să fac în viață. Am și investit în câteva restaurante mobile, o invenție nouă în România. De aceea îi sfătuiesc pe toți să aibă încredere în pasiunea de a găti, astfel nu vor reuși să descopere calitățile de bucătar. Eu am încercat și m-am descoperit pe mine, spre surprinderea mea”, ne-a povestit Nicolle despre planurile ei din viitorul apropiat.

„Momentul în care am decis să gătesc mai des a fost când m-am mutat în România, în 2019 și nu mai aveam restaurantele din Italia, unde mâncam toate delicatesele. Am început să gătesc uitându-mă la farfuriile din pozele de pe Facebook din trecutul meu.

Venirea la MasterChef a ajutat-o să scape de prejudecățile celor din jur.

Deși mereu cu zâmbetul pe buze și foarte încrezătoare în propriile forțe, Nicolle ne-a mărturisit că a avut și momente în care a vrut să arunce șorțul și să renunțe complet la tot ce înseamnă competiția culinară de la Pro TV.

„Da, am avut momente în care am vrut să renunț și să fug din competiție, dar mi-am dat seama că mi-am lăsat ceasul și inelul la staff și aveam lavaliera pe mine. A fost primul test sub presiune. Atunci am clacat. Am început să plâng fără să mă mai pot controla”, ne-a mai povestit Nicolle despre experiența ei la MasterChef. Telespectatorii pot vedea acest moment de cumpănă în această seară, la Pro Tv, când Nicole va intra la testul sub „presiune”.