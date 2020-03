Durere fără margini! Ce se întâmplă acum cu soția lui Ramon de la Masterchef

Durere fără margini în familia lui Ramon Chicireanu, după ce o boală nemiloasă l-a învins. Ce se întâmplă acum cu soția fostului concurent de la Masterchef și ce spune un prieten apropiat despre ce a lăsat în urmă tânărul de doar 37 de ani?

Mulți l-au apreciat pentru felul în care trata viața, pentru pozitivismul său și pentru glumele care curgeau parcă venite direct de o scenă unde se terminase un show de stand-up comedy. Din păcate, soarta a decis ca el să-i vegheze pe ceilalți din altă parte și să-i bucure doar cu amintirea lui. Ramon Chicireanu s-a stins din viață la doar 37 de ani, după o luptă de 2 ani cu boala.

Fostul concurent de la Masterchef a reușit să învingă de 2 ori cancerul și să rămână pozitiv, sperând că o va face încă o dată. Marius Baldovin, un bun prieten de-al celui care va rămâne mereu în amintirea tuturor drept cel mai amuzant om de la Mastechef, a vorbit despre tristul eveniment. Tragedia trăită de soția sa este incomensurabilă, cu atât mai mult cu cât și-a văzut iubirea vieții stingându-se sub privirile sale.

„Nu mi-a venit să cred că a murit Ramon. Atunci când am citit știrea, am crezut că îmi fuge pământul de sub picioare. Imediat, mi-am zis că nu este adevărat. Știam că avea probleme, dar nu credeam că totul se vă termina atât de repede. Am pus mâna pe telefon și am încercat să iau legătură cu Roxana, soția lui Ramon, femeia pe care el o venera. Era distrusă, mi-a spus că totul este adevărat, că Ramon al ei s-a dus. Plângea întruna! După ce s-a mai liniștit un pic, mi-a zis că era lângă el în clipa în care totul s-a sfârșit. E sfâșietor. Sper ca Dumnezeu să îi dea putere și să poată să își canalizeze atenția spre cei trei copii! Iar despre Ramon, ce pot să mai spun decât ”la revedere prietene și drum bun către îngeri”

Marius Baldovin (Sursa: wowbiz.ro)