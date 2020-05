Actrița Monica Bârlădeanu, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre cum își petrece timpul în autoizolare, dar și despre serialul Vlad, presărat cu povești din spatele camerelor de luat vederi.

Cu ce se ocupă, de fapt, Monica Bârlădeanu. Actrița din Vlad își pune zilnic viața în pericol

Monica Bârlădeanu a povestit că în această perioadă nu a stat exclusiv numai în casă, ci a și muncit ca voluntar.

”N-am stat exclusiv în casă, pentru că sunt voluntar la biserica la care merg și am preluat în grija mea câteva familii în nevoie, cu mulți copilași. Le fac din când cumpărături în cantități mai mari și mă duc să le las în fața porții, după care îi sun din mașină să iasă să le ridice. Deci ceva activitate am avut. Și cu ocazia asta am și învățat cum e să faci cumpărături pentru o familie de 11!”, a spus Monica Bârlădeanu pentru Click!.

În rest, actrița ține legătura cu familia sa prin telefon, dar și cu actorii din serialul Vlad, acolo unde interpretează personajul Carlei.

Ce face actrița în izolare

”Sunt pe videocall-uri toată ziua cu mama, cu prietenele din Los Angeles sau cu cele de la câteva străzi distanță”. În ce privește colegii de platou, Monica Bârlădeanu spune că ține legătura constant cu aceștia prin WhatsApp.

”Sunt foarte apropiată de Vicky Răileanu, pe care culmea, Carla a ‘torturat-o’ puțin sezonul asta (zâmbește). Dar nu cred că există distanță între nimeni în acest serial, avem un grup de whats’app, unde ne scriem zilnic, de la nimicuri, poze, cu ce-am mai gătit fiecare, sau diverse mici revolte față de această perioadă de arest la domiciliu”, a mai precizat actrița.

Cum face față perioadei de izolare? Ei bine, actrița s-a pus serios pe gătit rețetele copilăriei.

”În perioada asta am învățat să gătesc tot ce-mi plăcea în copilărie, sub supravegherea mamei pe videocall. De la ciorbă de cartofi dreasă cu smântână, care la noi se numește diresală, la ardei umpluți de post (foaaarte delicioși), la ciorbă de fasole cu cimbru și gogoși pufoase. Că pentru restul ‘finețurilor’ există rețete pe net”, a conchis artista.