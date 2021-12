Cu ce se ocupă Corina Caciuc, de fapt. Ce job îi umple conturile de bani

Ce job are Corina Caciuc? Celebra amantă a lui Laurențiu Reghecampf are o funcție la care nimeni nu s-ar fi gândit. Femeia nu trebuie să-și facă griji din punct de vedere financiar. Cu ce se ocupă, ce deține și ce studii are?

Cu ce se ocupă amanta lui Laurențiu Reghecampf: femeia are conturile pline

Corina Caciuc a devenit cunoscută în scandalul de divorț al soților Reghecampf – Prodan. Aceasta este însărcinată cu copilul antrenorului care se judecă acum cu celebra impresară. Curiozitățile multora din dreptul tinerei nu se termină. La început au fost doar supoziții, dar acum chiar Anamaria Prodan a venit să confirme că Reghecampf are o amantă și urmează să separe pe cale legală de el.

Tânăra este motivul pentru care sportivul a hotărât să pună capăt căsătoriei lungi cu Prodan. Numele femeii nu este unul străin în presa de scandal. În urmă cu 10 ani, Corina a mai fost implicată într-un scandal unde ea ar fi acuzat un jurnalist că ar fi violat-o.

„Ea (n.r Corina) nu vrea în presă, dar era în scandal mare pe la OTV că era violată de Doru Iuga. Era un scandal mare, mare.(…) O știu că era prin Dubai.”, a spus Anamaria Prodan într-o emisiune de televiziune.

Tot de la soția lui Reghecampf fanii aflau în urmă cu puțin timp că tatăl copilului ei s-a cunoscut cu șatenă în Dubai, moment în care Corina nu ar fi avut o slujbă tocmai onestă.

Ce deține?

”Dragă Ana, te respect și ești un model pentru mine. Viața a făcut în așa fel încât să ajung prin Dubai, să nu-mi ascult părinții și să intru prin lumea aceasta a ”escortelor”, o știu din 2015 pe asta. Asta a ajuns pe prima pagină în ziare și sunt șocată. De mică visa celebritate(…) Periculoasă tare l-a urmărit pe Reghe și l-a atacat făcând pe sfânta când tu erai în România. Râdea de el că l-a împachetat, că i-a mâncat cașcavalul. Femeia e profi pe meserie. L-a zăpăcit pe al tău!”, este o parte din mesajul primit de Prodan pe rețelele de socializare.

Cea care urmează să-l facă din nou tată pe antrenor are 29 de ani. Se știe că ar fi studiat în Dubai, ulterior transferându-se în România. Tânăra a urmat un master la Cambridge, are un salon de înfrumusețare și mai deține și funcția de director la o companie care se ocupă cu afaceri în China și România, arată wowbiz.ro.