Bianca Drăgușanu a pierdut o prietenă bună. Grav ce s-a întâmplat: ‘E perversă’

Se pare că Bianca Drăgușanu nu are pic de liniște, după ce a divorțat de afaceristul Alex Bodi. Faimoasa blondină tocmai a pierdut o prietenă bună. Ce s-a întâmplat este cu adevărat grav pentru designer. Reacția spune totul, iar fanii nu s-au mai putut abține. Cine este persoana pe care Bianca Drăgușanu a pierdut-o pentru totdeauna.



Ziua și ghinionul pentru Bianca Drăgușanu. Faimoasa blondină nu are pic de liniște de când s-a despărțit de Alex Bodi. Chiar dacă a rupt orice legătură cu fostul ei soț, numele designerului este, în continuare, asociat cumva cu cel al omului de afaceri și a persoanelor care îl încojoară, inclusiv prima lui soție, Iulia Sălăgean.

Mama copilului lui Alex Bodi nici nu vrea să mai audă de Bianca Drăgușanu, deși cândva erau prietene foarte bune, chiar de nedespărțit. Faimosul designer și Iulia Sălăgean au rupt prietenia, iar motivul a fost dezvăluit chiar de prima soție a lui Alex Bodi, în cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iulia Sălăgean i-a mărturisit lui Dan Capatos ce crede despre Bianca Drăgușanu și că fosta asistentă TV nu i-ar fi fost niciodată prietenă adevărată. Conform Iuliei Sălăgean, Bianca ar fi vrut doar să se folosească de ea pentru a se răzbuna pe Alex Bodi.

„Acum, în prezent, pot să-ți spun că ăsta a fost interesul. Să se răzbune pe Alex, zic eu. Acum am realizat chestia asta. Am aflat că ea nu era prietenă cu mine și că totul era fals și când eu nu eram de față la întâlnirile cu prietenii, vorbea foarte urât. Spunea că sunt săracă, sunt mai multe cuvinte, dar nu vrea să le spun. Vă gândiți la ce este mai rău. Ce se poate spune despre o femeie. Eu care îmi văd de fată, plus că eu nu am rugat-o să-mi fie prietenă. Ea acum postează totul felul de chestii cu trădări, pe mine nu mă ating chestiile astea”, a declarat Iulia Sălăgean la XNS, pe Antena Stars.