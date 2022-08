Cu ce se ocupă acum Aida Parascan, fosta câștigătoare Masterchef. A renunţat la gătit, iar meseria aleasă este neaşteptată

În 2013, telespectatorii români aveau să afle cine este câștigătoarea ediției din acel an a „MasterChef”. Dacă nu vă mai aduceți aminte, vă spunem noi că Aida Parascan era cea care era încoronată ca master chef. De atunci au trecut 9, timp în care Aida Parascan a trecut la o cu totul altă profesie. Într-un interviu exclusiv pentru Ego.ro, Aida a vorbit de faptul că a renunţat la gătit. Cât despre ce a ales să facă, putem spune că este o meserie neaşteptată.

Înainte de afla din interviul dat de Aida Parascan celor de la Ego.ro, ar trebui să vorbim puțin de această terapie, devenită din ce în ce mai populară. Poate că ați auzit de reiki, dar nu prea știți ce este.

Poate că te gândești la reiki, dar nu ești sigur că este potrivit pentru tine. Sau poate că medicul v-a sugerat reiki ca formă de terapie complementară tratamentelor medicale existente.

Reiki este o tehnică de vindecare energetică care promovează relaxarea. Terapia reduce stresul și anxietatea prin atingere blândă. Practicienii Reiki își folosesc mâinile pentru a livra energie în corpul pacientului. Făcând asta, îmbunătățesc fluxul și echilibrul energiei pentru a sprijini vindecarea.

Mikao Usui a dezvoltat reiki la începutul anilor 1900, derivând termenul din cuvintele japoneze rei, care înseamnă „universal”, și ki, care se referă la energia vitală a forței vitale care circulă prin toate ființele vii.

În prezent, reiki este folosit în întreaga lume, inclusiv în spitale și în ospicii, pentru a completa alte forme de tratamente de sănătate.

Deci, acum că am aflat ce este Reiki, iată ce spune Aida Parascan despre această nouă meserie aleasă, renunțând la cea de master chef:

„Mi-am deschis cabinet de terapie. Eu practic de 10 ani Reiki și radiestezie, am toate inițierile Reiki și sunt luate de la Ovidiu Dragoș Argeșanu. În ultimul an au tot venit către mine oameni care mi-au cerut ajutorul și cu care încă lucrez.

În același dialog cu cei de la Ego.ro, fosta concurentă și câștigătoare „MasterChef” a dezvăluit și drama prin care a trecut recent. Din păcate, spune Aida, în urmă cu aproape cinci luni, a pierdut o sarcină, iar acest lucru a cam dărâmat-o:

„Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe. În ultima săptămână însă am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu și la figurat.

Inima «îngerașului» a încetat să mai bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm.

Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte. Mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei pe care mă iubesc”, povestește Aida Parascan.