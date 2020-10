Cu ce se confruntă Gina Pistol în timpul sarcinii. Ce problemă are acum iubita lui Smiley

S-a aflat cu probleme se confrntă Gina Pistol în timpul sarcinii. Gina Pistol se află în al doilea trimestru al sarcinii și are probelemele pe care le are orice altă gravidă

Ce probleme are Gina Pistol în al doilea trimestru al sarcinii. Ce spune Smiley

În timp ce se află în vacanță împreună cu Ștefania, Speak și Smiley, Gina Pistol a dezvăluit că se confruntă cu o problemă delicată în timpul sarcinii, respectiv retenția de apă.

Acest fenomen este des întâlnit la gravide și, după ce aduc pe lume bebelușul, situația neplăcută va înceta, iar fluidele în exces vor dispărea. Gina Pistol a cerut sfaturi tuturor femeilor care au copii, dar și viitoarelor mămici.

Gina Pistol, deschisă cu fanii online

Extrem de plăcută de români, frumoasa Gina Pistol are o relație extrem de deschisă și sinceră cu urmăritorii ei. Blondina, aflată acum într-o vacanță alături de Smiley, Speak și Ștefania, a vorbit despre retenția de apă, mica „problemă” cu care se confruntă orice gravidă.

“Voiam să vă spun că mă confrunt cu retenția de apă… deși, eu nu fac excese de niciun fel. Și, uneori, am impresia că sunt Gina de două ori. Vă întreb pe voi, cele care ați fost însărcinate, și pe cele care vă pregătiți să deveniți mame, cum procedați? Cum gestionați asta?”a spus Gina explicând și faptul că nu este adepta suplimentelor alimentare.

Gina Pistol, în culmea fericirii

Gina Pistol Trăiește cea mai frumoasă perioadă a ei. Este iubită de Smiley și amândoi așteaptă prima adevărat minune din viața lor, un copil. „Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi!

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră” a scris Gina Pistol pe Instagram.

Smylei încă procesează informați conform căreia va fi tată

Lui Smiley nu îi vine nici acum să creadă că va deveni tătic. ”Vom deveni părinți. Încă procesez informația, conștientizez acum că vor apărea multe schimbări în viața mea, în viața Ginei, încep să conștientizez că trebuie să modific puțin casa, să-mi schimb programul, dar cred că cele mei multe schimbări vor veni în viața Ginei”, a spus Smiley.