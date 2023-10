Cu ce să înveleşti carnea de pui înainte de a o pune la cuptor. Aşa va ieşi suculentă şi fragedă

În materialul de astăzi, Playtech Știri îți explică cu ce să învelești carnea de pui înainte de a o pune la cuptor. Dacă vei proceda astfel, bucățile de carne vor fi suculente, fragede și savuroase. Află în rândurile de mai jos la ce detaliu trebuie să fii atentă pentru un rezultat perfect.

Cum să gătești pui suculent

Românii sunt mari iubitori de carne. În ultima perioadă, din cauza scumpirilor, multe gospodine au preferat să înlocuiască carnea de porc cu cea de pui. O poți cumpăra în diverse forme – sub formă de aripi, sub formă de pulpe sau sub formă de piept, de la magazinul alimentar sau din supermarket.

Carnea de pui prezintă, în general, un dezavantaj față de restul tipurilor de cărnuri. Fiind mai slabă, ea se poate usca rapid în timpul procesului de gătire. Există diverse modalități de a-ți face carnea să rămână suculentă în timp ce este la cuptor și, în același timp, gustoasă.

În articolul de astăzi, Playtech Știri îți va prezenta una dintre aceste metode. Nu este deloc dificil să o pui în aplicare. Presupune folosirea unui singur produs din bucătărie pentru a avea parte de un rezultat exact ca în cărțile de bucate, anume hârtia de copt.

Tehnica este foarte simplă. Condimentează puiul, pune-l într-o tavă și acoperă-l cu hârtie de copt, unsă foarte puțin cu unt. Produsul din bucătărie va reține umiditatea, creând un mediu rezistent la condițiile de căldură. Carnea de pui nu se va mai usca deloc, dimpotrivă.

Ce rol are hârtia de copt

Hârtia de copt sporește aroma bucăților de pui. Prin asigurarea unui mediu etanș, în carnea de pui poate să pătrundă mai intens aroma ierburilor sau a altor condimente. În aceste condiții, nu este necesar să folosim o multitudine de produse pentru a oferi savoare preparatului.

O regulă generală de care trebuie să se țină cont este faptul că nivelurile ridicate de umiditate fac dificilă rumenirea cărnii de pui la exterior, în mod eficient. Dacă gătești carnea de pui la cuptor, învelită în hârtie de copt, vei observa cum aceasta va fi la final mai suculentă decât de obicei.

Folosirea hârtiei de copt poate să lungească procesul de gătire al pieptului de pui. În unele cazuri, poate să dureze circa 40-45 de minute. Este bine să aștepți ca bucățile de pui să fie gătite până la final. Chiar dacă procesul este îndelungat, vei putea pune pe masă un adevărat deliciu.