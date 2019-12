Cu ce s-a ocupat Pepe înainte să devină celebru. Multora le-ar fi rușine să recunoască, dar el nu se ascunde

Pepe, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, a ajuns să aibă tot ce și-a dorit: o familie frumoasă și o carieră strălucită. Trecutul său, pentru mulți, se ”oprește” la Oana Zăvoranu, așa că ce a fost înainte de actriță e în ceață. Cu ce s-a ocupat solistul de muzică latino înainte să devină celebru?

Cu ce s-a ocupat Pepe înainte să devină celebru?

Nicolae – Ionuț Pascu (40 de ani) sau Pepe, este muzician, compozitor, producător, interpret, actor și prezentator de televiziune. A debutat la Ploiești, în 1996, la un festival de muzică ușoară, dar a atins succesul în 1999, când a devenit solistul grupului muzical ”Latin Express”, care a introdus pentru prima dată stilul flamenco în România. Din anul 2000 și până acum, evoluează individual sub numele Pepe, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți soliști de muzică latino din țara noastră. Până să ajungă la acest nivel, Pepe a făcut multe, și puține dintre ele țin de sfera artei.

„Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine și de cafea. Niciodată nu mi-a fost rușine și sper că, atunci când voi avea un copil, să fie și el la fel de ambițios”, declara Pepe, în urmă cu ceva timp, conform revistei VIVA!

Ce îi aduce noroc?

Cât despre reușitele lui, ele stau nu numai sub bagheta calităților sale, ci și a unei brățări de valoare sentimentală, pe care Pepe o poartă zilnic la mână.

„Brăţara este realizată din aur alb cu diamante negre şi albe. Am zis să comand doar o bijuterie, una şi bună. Am simţit nevoia să am o piesă valoroasă, cu numele fetiţelor mele, Maria şi Alexandra Rosa. Nu o dau niciodată jos de la mână”, a declarat pepe, potrivit Click.