Soția lui Pepe a întors toate privirile în Barcelona. Cum a apărut în plină zi, alături de artist FOTO

Raluca Pastramă, soția lui Pepe, a reușit să întoarcă toate privirile, când și-a făcut apariția pe stradă, în Barcelona. Cei doi au plecat de curând în Spania, iar momentul care a făcut furori s-a petrecut departe de casă, când bruneta se afla chiar în compania cunoscutului artist. Aceștia formează un cuplu de mai bine de opt ani și s-au căsătorit în anul 2014, având împreună două fetițe.

Nu foarte mulți știu că Spania reprezintă o destinație foarte specială pentru cuplul format din Pepe și Raluca Pastramă. Artistul a dezvăluit de curând că este locul în care s-a îndrăgostit de soția lui, iar aceștia au revenit cu foarte mult drag în Barcelona. Dacă până acum a obișnuit pe toată lumea cu apariții foarte elegante sau cu tot soiul de articole vestimentare care să-i pună în evidență silueta, pentru plimbările din cadrul excursiei, Raluca a optat pentru ținute ceva mai casual.

Soția lui Pepe a îmbrăcat chiar și o pereche de colanți, într-o nuanță închisă, jeanși albaștri, dar și o jachetă pufoasă, supradimensionată. Momentele de cuplu au fost marcate așa cum se cuvine, pentru că artistul a postat și o serie de fotografii, alături de brunetă. Se pare că aceasta a reușit să întoarcă toate privirile și pe străzile din Barcelona, după ce s-a făcut remarcată și în pantaloni, deși preferă de obicei rochiile de ocazie, când participă la diverse evenimente.

”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…). Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că orice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, a povestit de curând Pepe, într-un interviu, potrivit wowbiz.ro.