Cu ce s-a ocupat Cabral înainte să devină celebru. Multe vedete s-ar rușina să povestească

Cabral este unul dintre cei mai longevivi și carismatici oameni de televiziune din România. Îndrăgitul prezentator nu a avut aceeași meserie dintotdeauna. În trecut, el își câștiga banii din cu totul altceva. Cu toate că mulți s-ar rușina să recunoască, Cabral nu are nicio problemă să povestească cu ce s-a ocupat înainte de a deveni celebru.

Prezentatorul are un blog pe care scrie constant și abordează diferite subiecte cu fanii lui. Tot acolo scrie și despre detalii mai puțin știute din viața lui. El le-a povestit fanilor cum își câștiga banii înainte să devină celebru.

El se ocupa cu descărcarea TIR-urilor, a lucrat la vulcanizare și șantier, în momentele în care avea nevoie de bani ca să își facă diverse plăceri.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, a scris Cabral pe blogul lui.