Cu ce româncă se poate duela Simona Halep la WTA Melbourne 1. O să fie un meci pe cinste!

Cu ce româncă s-ar putea duela Simona Halep la WTA Melbourne 1, un turneu de categorie „250” care va începe marți, 4 ianuarie 2022. Simona Halep va debuta în acest an la acest turneu, care se dispută pe hard în intervalul 4-9 ianuarie 2022 și care are la start, pe tabloul principal, 32 de sportive.

În primul tur al acestui prim turneu din nou al, Simona Halep se va duela cu o adeversară venită din calificări, pentru ca în cel de-al doilea tur să o poată întâlni pe Gabriela Ruse, dacă ambele sportive românce vor câștiga duelurile de la debut.

În primul tur, Gabriela Ruse, în vârstă de 24 de ani, 87 WTA, va juca contra Arinei Rodionova (Australia – 152 WTA). De precizat este că cele două jucătoare românce, Simona Halep și Gabriela Ruse, s-au mai întâlnit pe teren o singură dată la Transylvania Open 2021, iar meciul a fost câștigat de Simona Halep, cu scorul de 6-1, 6-2.

Însă țara noastră mai are și o a treia reprezentantă pe tabloul principal al acestui turneu, și anume, pe Jaqueline Cristian (71 WTA) care o întâlnește pe Kaia Kanepi (73 WTA) în runda inaugurală.

La turneul de la Melbourne, Simona Halep este cap de serie numărul doi, iar principala favorită este jucătoarea de tenis Naomi Osaka. Așadar, primele patru favorite ale întrecerii sunt Naomi Osaka, Simona Halep, Veronika Kudermetova și Liudmila Samsonova.

Simona Halep a finalizat anul 2021 pe locul 20 în ierarhia mondială, după ce vreme de 7 ani la rând ea a fost în Top 10 WTA. Simona Halep a spus, înainte de plecarea în Australia, că se simte foarte bine fizic și pshic.

„Ultimii doi ani i-am petrecut acasă, a fost diferit, dar am experienţa de a pleca în perioada aceasta şi nu mi-e greu, chiar e ok să plec acum. O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale.

Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel”, a spus Simona Halep, conform telekomsport.ro.