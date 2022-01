Ce a făcut Simona Halep în prima zi din 2022. Fanii au felicitat-o instant

Simona Halep a împărtășit cu fanii ce a făcut în prima zi din noul an. Cei care îi urmăresc intens activitatea au fost plăcut impresionați de activitatea jucătoarei de tenis. Fanii au felicitat-o din primele clipe.

Simona Halep a ajuns la Melbourne, acolo unde se pregătește intens pentru Australian Open. Fanii se bucură de faptul că o să o vadă în curând pe teren în cadrul primului turneu de Grand Slam al anului. Halep a postat un colaj cu câteva fotografii: o poză cu soțul său de la o petrecere și una cu ea pe terenul de tenis.

„Unii cu sapa, alții cu mapa”, a glumit sportiva noastră. Alături de aceasta s-au aflat oamenii ei din staff – Adrian Marcu, Theo Cercel și preparatorul fizic Alexandru Tănase. La același eveniment a fost prezentă și Alexandra Cadanțu, alături de soțul ei, Uladzimir Ignatik.

Simona Halep a terminat anul 2021 pe locul 20 în ierarhia mondială, după 7 ani consectivi în care a terminat în Top 10 WTA. Este pentru prima oară din anul 2013 până în prezent când sportiva nu se află în primele 10 jucătoare ale lumii, dar cu toate astea fanii o încurajează și speră să revină printre primele poziții în viitorul foarte apropiat.

Fostul lider mondial a plecat pe alt continent, unde au așteptat-o priveliști deosebite și temperaturi ridicate. Ea va participa mai întâi la turneul Melbourne Summer Set care va avea loc între 4-9 ianuarie. De asemenea, ea va fi prezentă la Sydney Tennis Classic în perioada dintre 10 și 15 ianuarie.

„Ultimii doi ani i-am petrecut acasă, a fost diferit, dar am experienţa de a pleca în perioada aceasta şi nu mi-e greu, chiar e ok să plec acum. O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale.

Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel”, a spus Simona Halep, înainte de plecarea spre Australia, conform telekomsport.ro.

„Dacă s-ar face un film despre distanța acoperită pe teren de jucătoarele din competiția feminină la AO 2021, Simona Halep ar juca rolul principal”, au scris organizatorii Australian Open 2022 pe contul oficial de Twitter.