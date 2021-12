Cu ce problemă a rămas Elena Merișoreanu după covid-19. Încă îi dă bătăi de cap

Elena Merișoreanu a rămas cu probleme de sănătate, după ce a avut covid-19. Cântăreața a fost internată în spital pentru mai multe zile, după ce a aflat că s-a infectat cu virusul Sars-Cov2. Acum, artista a rămas cu anumite afecțiuni după ce a trecut prin boală. În vârstă de 72 de ani, Elena Merișoreanu a suferit și două intervenții chirurgicale, dintre care una chiar în luna mai, din cauza unor probleme de fiere. Ulterior, ea a descoperit alte probleme de sănătate la picioare și medicii au supus-o unei noi intervenții.

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai populare și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Anul acesta a fost unul extrem de dificil pentru ea, din punct de vedere al sănătății. A avut evenimente în pandemie, așa că a luat covid-19 și a fost nevoită să stea internată în spital. Înainte, ea avusese probleme la fiere și a fost operată, urmând apoi o nouă intervenție, de data asta din cauza unor probleme la picioare.

În luna septembrie, vedeta a luat virusul și s-a internat în spital.

Am făcut pneumonie cu 8% puțin, dacă mai stăteam…și am ieșit de la spital cu 0%, saturația 99”, a declarat Elena Merișoreanu.

Acum artista a rămas cu câteva sechele în urma bolii. Ea a mărturisit că obosește foarte repede, motiv pentru care a renunțat să mai accepte toate invitațiile de a cânta. Elena Merișoreanu își alege cu grijă evenimentele la care este invitată să cânte.

,,Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva.

Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc.

Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul,

dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul”, a mai spus Elena Merișoreanu pentru Click.ro.