Vești triste pentru Elena Merișoreanu de la medici. Ce i-au spus chiar azi

Celebra interpretă de muzică populară Elena Merișoreanu nu a primit vești bune de la medici, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artista a aflat vestea chiar astăzi. Ce se întâmplă cu vedeta în următoarele ore.

Elena Merișoreanu are Covid. Ceea ce inițial părea că este o răceală, s-a dovedit a fi virusul Sars-Cov-2, care a făcut atâtea victime în toată lumea. Din fericire pentru cântăreața noastră, forma făcută de aceasta a fost una mai ușoară, pentru că era vaccinată cu schema completă.

Deși se simte bine și nu a făcut temperatură, vedeta încă nu a primit acceptul de la medici să plece acasă. Elena Merișoreanu mai trebuie să rămână internată la Institutul „Matei Balș” din Capitală, sub supravegherea doctorilor. Vestea a primit-o chiar astăzi (n.r. – duminică, 26 septembrie), după cum mărturisește chiar solista.

În vârstă de 72 de ani, Elena Merișoreanu se află încă pe patul de spital, după ce a fost confirmată cu Covid-19. Artista a fost internată la Institutul de Boli infecțioase „Matei Balș” în urmă cu o săptămână, după ce s-a simțit foarte rău.

Celebra artistă de muzică populară era vaccinată cu ambele doze de la Pfizer și nu s-a gândit nicio clipă că s-ar putea infecta cu Covid. Inițial, a crezut că este o simplă răceală și că se poate trata acasă. În cele din urmă, vedeta a fost transportată la spital cu plămânii deja afectați și a fost pusă imediat pe perfuzii de medicii de la Matei Balș.

Elena Merișoreanu speră ca doctorii să-i dea drumul acasă cât mai repede. Vedeta dezvăluie că nu a făcut deloc febră până acum, dar i-a fost foarte rău, motiv pentru care mai trebuie să stea internată în spital.

„Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit. Am avut și plămânul afectat, cam 8%. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat solista, duminică dimineață, pentru Click!.