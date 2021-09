Vești proaste pentru fanii Elenei Merișoreanu. Artista a făcut un anunț crunt, de pe patul de spital

Elena Merișoreanu se află internată la Institutul Matei Balș din Capitală, după ce s-a îmbolnăvit de covid. Vedeta era vaccinată cu ambele doze, însă a ajuns de urgență la spital.

Zilele trecute, ea a fost surprinsă pe geamul spitalului, părând slăbită. Cu toate acestea, interpreta a spus că se simte mai bine, iar faptul că a ieșit la fereastră indică faptul că se poate ține pe picioare și că starea ei s-a ameliorat.

Acum, Elena Merișoreanu a povestit despre starea ei și a mărturisit că a luat o decizie radicală. Interpreta nu vrea să mai meargă la evenimente, având în vedere că, cel mai probabil, de acolo a și luat virusul.

“Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați. Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă.

Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații…

Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând.

Nu mă mai duc la evenimente, doamne ferește! Aveam evenimente luate în perioada următoare, dar am pus-o pe fiica mea și a dat banii înapoi cui mi-a dat arvună. Păi, cum să mă mai duc? Aveam de terminat CD-ul, de filmat videoclipuri, aveam totul plătit, dar, dacă s-a întâmpat asta, nu mai fac nimic“, a mărturisit Elena Merișoreanu.