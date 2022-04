Cu ce boală s-a infectat fiul Mirelei Vaida. Vedeta Antenei 1 a dat detalii despre starea copilului

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, trece printr-o situație dificilă. Cei trei copii ai săi s-au îmbolnăvit în același timp, însă dintre toți, Tudor, mezinul familiei, pare să se confrunte cu cele mai neplăcute stări. Copiii Mirelei Vaida s-au îmbolnăvit în același timp, fiecare fiind diagnosticat cu o afecțiune diferită.

Mirela Vaida își ține fanii la curent cu informații din viața privată. De data aceasta, prezentatoarea emisiunii Acces Direct a spus că copiii săi s-au îmbolnăvit în același timp.

Însă se pare că cele mai mari greutăți le întâmpină chiar mezinul familiei, întrucât a fost diagnosticat cu varicelă. Vedeta a publicat recent pe Instagram și o fotografie cu fiul ei cel mic, în dreptul căreia a postat și un mesaj, lăsând să se înțeleagă că fiul ei trece prin momente dificile.

Dar nu doar fiul cel mic al Mirelei Vaida se confruntă cu probleme de sănătate, ci și ceilalți doi copii ai vedetei, Vlad și Karla, care s-au îmbolnăvit în același timp cu fratele lor. Cei doi au fost diagnosticați cu gripă de tip B, respectiv enterocolită:

„Știți ce s-a întâmplat joi seară? Am aflat că Vladimir are gripă tip B. Am fost la spital, l-am izolvat, febră mare. Știți ce am mai aflat azi? Karla are enterocoloită. Încă e bine, ce să facem?

Există posibilitatea ca toți să facă enterocolită, gripă B, varicelă, și de toate. Ce pot să zic? Ce poate fi mai rău? Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani. Hai să fie bine și să nu fie rău!”, a povestit Mirela Vaida, în mediul online.