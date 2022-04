Cum a reacționat Mirela Vaida după sechestrarea americancei de către frații Tate. Sigur te va uimi

Mirela Vaida a fost profund impresionată de scandalul în care sunt implicați frații Tate. După povestea tinerei americance care ar fi fost sechestrată de Tristan Tate și fratele său, Cobra, celebra prezentatoare TV a izbucnit, în direct, la Acces Direct. Ce mesaj le-a transmis.

Mirela Vaida a comentat asupra subiectului controversat privind presupusa răpire a unei americance de către frații Tristan și Cobra Tate. Vedeta de la Antena 1 susține că autoritățile s-ar fi raportat cu totul altfel, dacă ar fi fost vorba despre două fete românce.

Tristan și Cobra Tate au fost cercetați de către DIICOT, însă acest lucru nu i-a împiedicat să se distreze de zile mari.

Controversații afaceriști au fost surprinși de către fotoreporterii Antena Stars intrând în curtea vilei lor, de brat cu patru domnișoare care păreau familiarizate cu locul în care se aflau.

Frații Tate ar fi sechestrat două femei, dintre care o tânără de 21 de ani din Statele Unite ale Americii. Mama Emmei Aida Gabbey a declarat despre fata ei că este o studentă silitoare și foarte de cuminte.

„Copilul meu e un copil cuminte, niciodată nu mi-a făcut probleme. Mereu o întrebam dacă are prieten și-mi spunea: ‘Nu, mami. Eu doar mă duc la facultate’. E un copil foarte cuminte, cred că de-aia a și racolat-o, că e prea naivă. Mi-a zis că iese la un suc cu o prietenă.

Mie mi s-a părut un lucru ciudat de la început, de când am văzut poze cu fata cu care zicea că iese. Am văzut că fata aia avea o figură mai dubioasă, nu mi-a plăcut, dar am zis să nu-i zic nimic copilului meu.

M-am gândit că e colegă cu ea, iese și ea la o cafea cu o colegă, nu face nimic rău. Asta cred că e de-aia de racolează. Clar anturajul e de vină! Fata mea are 21 de ani, e anul II la facultate. De o lună de zile parcă nu-mi mai spunea tot ce face.

Ea care înainte îmi zicea tot-tot. Ea s-a dus la mai multe prezentări. Cred că ăsta (n.r. Tristan Tate) asta face, racolează fete naive de la prezentări. Așa mă gândesc. Cred că de acolo a racolat-o ‘peștoaica’ aia și a adus-o la ăsta.

Că mereu mi-a trimis poze: uite, mami, sunt la prezentare, stăm atât, ne dau atâția bani. Copilul îmi spunea tot, nu-mi ascundea nimic.

Cred că a văzut-o naivă și cuminte și a adus-o aici. Voia s-o vândă aici sau peste hotare. Ce-o fi zis: Hai, că asta e tocmai bună, că e cuminte, naivă”, a declarat mama uneia dintre cele două fete, potrivit Gândul.