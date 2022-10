Cu ce bărbat s-a întâlnit Simona Halep în weekend. Îl știm de la Antena 1

Cu ce bărbat s-a întâlnit Simona Halep în weekend. La nici o lună de la divorțul de fostul său partener, campioana în tenis a făcut publică o compilație video care a stârnit maxim interes din partea internauților. Ce a postat sportiva a lăsat loc de multe interpretări, mai ales că nu se prea cunosc detalii despre o anumită relație de amiciție între cele două persoane.

Nu a trecut nici măcar o lună de zile de la divorțul oficial dintre Simona Halep și fostul său soț. Zvonurile spun că amândoi au trecut peste mariajul eșuat, dar și peste relația de trei ani pe care au avut-o. În timp ce Toni Iuruc își petrece timpul cu prietenii, de la un restaurant la altul, campioana noastră se bucură de adevărate răsfățuri.

Weekendul trecut, Simona Halep s-a întâlnit cu un bărbat care i-a acordat întreaga atenție. Cel puțin, așa lasă de înțeles postările publicate pe rețelele sociale. Nu se cunosc prea multe detalii despre natura relației dintre tenismenă și bărbatul cu pricina, pe care îl cunoaștem cu toții de la Antena 1.

Ce a arătat Simona Halep internauților, după divorțul de Toni Iuruc. Sportiva s-a bucurat de un adevărat răsfăț culinar zilele trecute. Un cunoscut bucătar – este vorba despre Iulian Mitea – i-a gătit sportivei o masă copioasă. Tenismena a publicat pe contul său de Instagram un material video cu ingredientele cu care chef-ul i-a gătit.

O captură a postării cu pricina poate fi vizualizată și în galeria FOTO a acestui articol. Nu se cunosc prea multe lucruri despre ce i-ar uni, de fapt, pe Simona Halep și Iulian Mitea. Ce putem spune este că fostul concurent de la Chefi de Cuțite provine din Constanța, orașul natal al jucătoarei de tenis.

Iulian Mitea este un fost concurent de la Chefi la Cuțite. Acesta a făcut parte din echipa celebrului bucătar Cătălin Scărlătescu. Bărbatul a participat la emisiunea de la Antena 1 în anul 2017, alături de mai mulți competitori (Angie Cobut, Lorant Erdei, Dihn Thi Binh Minh, Andrei Luță și Gianny Bănuță).

Iulian Mitea nu a câștigat premiul cel mare. Totuși, el a continuat să își dezvolte pasiunea pentru gătit. La un moment dat, a reușit să facă o adevărată sursă de venit din pasiunea lui pentru bucătărie. Bărbatul a gătit pentru persoane de renume, cum ar fi Roman Abramovici sau Naomi Campbell.

„Întotdeauna am fost cunoscut pentru arome îndrăznețe și gătit rustic, însă pe măsură ce am evoluat ca bucătar, devenind chef, am căutat echilibrul în tot ceea ce fac, atât în bucătărie, cât și în viața de zi cu zi”, a spus, cândva, fostul concurent de la Chefi la Cuțite.