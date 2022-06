Cu câți bani își vinde Gheorghe Gheorghiu vila de lux. Suma te va uimi cu adevărat EXCLUSIV

Gheorghe Gheorghiu și-ar vinde și nu și-ar vinde vila impunătoare din Buftea. Pe de o parte, spune el, stau argumentele legate de partea financiară, dar și de costurile necesare încălzirii acesteia pe timp de iarnă, prețuri majorate foarte mult după ce au crescut tarifele utilităților în ultimele luni. Pe de alta, Gheorghiu ia serios în calcul și varianta de a închiria vila unei companii medicale care poate „deschide oricând în ea un dispensar de cel mai înalt nivel”.

Cântărețul care a încântat numeroase generații de români pare să aibă o dilemă legată de casa în care a locuit în ultimii ani tatăl său, care s-a stins însă din viață.

„Casa e una foarte mare! Pot locui în ea lejer trei familii, după mine!. Am făcut-o după gustul meu, cu cele mai bune materiale. Pe scurt are tot ce vrei ca să trăiești ca-n vise. Două etaje, bine compartimentată, terase închise, terase deschise, foișoare, tot felul de cămăruțe cărora le poți da tot felul de întrebuințări.

La care se adaugă foarte mult spațiu verde, vreo 600 de metri pătrați! Așa că sper să se vândă! Iar dacă nu se va întâmpla asta, nu voi fi deloc supărat. Nu țin musai să se vândă și am în minte și un plan de rezervă pentru cazul în care nu voi găsi rezolvarea pe această parte”, precizează el.