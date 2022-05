Ce a spus Gheorghe Gheorghiu despre relația de 5 ani cu Anca Țurcașiu. Care sunt principalele 3 defecte

Gheorghe Gheorghiu a fost invitat la rubrica sosurilor iuți, din cadrul emisiunii La Măruță. Artistul a răspuns celor mai picante întrebări, fără ocolișuri. Gheorghe Ghiorghiu este unul dintre cei mai iubiți artiști. Acesta s-a căsătorit anul trecut cu iubita sa, Gabriela Băncescu, una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York. Însă în anii 90, artistul a avut o relație cu Anca Țurcașiu. Cei doi au fost împreună cinci ani și erau foarte iubiți de public.

Gheorghe Gheorghiu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști, a fost invitat în emisiunea La Măruță, la rubrica sosurilor picante. El a răspuns și la întrebările legate de fosta sa iubită, Anca Țurcașiu, cu care a avut o relație de cinci ani. Iată ce a răspuns Gheorghe Gheorghiu la întrebarile acestei rubrici.

„Numește 3 defecte ale Ancăi Țurcasiu!

Narcisistă, prefera să citească o carte în loc sa mergem la un grătar cu prietenii, nu se uita la campionatul mondial de fotbal. Este prea frumoasa, după parerea mea.

Cu ce vedeta ai vrea sa petreci o noaptea dacă nu ai fi fost căsătorit?

Cu Oana Sârbu. E o dulce, are așa o atitudine! Acum a aflat prima dată că am admirat-o mereu!

Cu ce vedetă ai avut o relație, pe care apoi ai regretat-o?

Cu Anca Țurcasiu am avut o relație, dar nu am regretat relația. 5 ani am fost împreună. Am avut o relație foarte frumoasă!

Care sunt artistii care trag cel mai des la măsea?

Romica Tociu, Cornel Palade și chiar eu.”

Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit anul trecut

În luna noiembrie a anului trecut, Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit în New York cu iubita sa, cu 15 ani mai tânără, iar la eveniment au luat parte aproximativ 1.000 de invitați.

„Eu cred în căsătorie, vine o vreme când nu poți fi singur toată viața. M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade. Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat”, povestea Gigi Gheorghiu anul trecut.

Artistul a mai fost căsătorit înainte, însă a ajuns la divorț.