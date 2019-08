Cu cât se scumpesc țigările și băuturile răcoritoare cu zahăr. Proiectul ministerului de Finanțe

Ministerul Finanțelor a publicat pentru dezbatere un proiect de ordonanță prin care se majorează acciza la țigarete și se introduce taxa pe zahăr. În prezentarea proiectului de ordonanță apar și alte măsuri fiscale și bugetare.

Ce are în vedere proiectul de ordonanță al Ministerului Finanțelor

Pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost publicat un proiect de ordonanță pentru dezbatere. Proiectul are în vedere mai multe măsuri fiscale, iar printre ele se regăsește și majorarea țigărilor și a băuturilor răcoritoare cu conținut ridicat în zahăr.

Acciza la țigarete este majorată pentru a fi evitată declanșarea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva țării noastre. În acest sens, se impune adoptarea unor măsuri pentru a corecta neconcordanța cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globală pe țigarete să reprezinte cel puțin 60% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Având în vedere că nivelul actual al accizei totale pentru țigarete nu reprezintă cel puțin 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, se impune creșterea nivelul accizei totale pentru țigarete, începând cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 țigarete la 503,97 lei/1.000 de țigarete. De asemenea, ținând cont că potrivit art. 343 alin. (5) din Codul fiscal, acciza specifică pentru țigarete se determină pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și al accizei totale, precum și faptul că începând cu data 1 septembrie 2019 va crește nivelul accizei totale pentru țigarete, se impune actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete. Totodată, având în vedere că nivelul accizei totale pentru țigarete stabilit pentru anul 2020 este mai mic de 503,97 lei/1.000 țigarete, precum și în vederea asigurării respectării prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE se impune modificarea calendarului privind nivelul accizei totale pentru țigarete prevăzut în Anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal, potrivit Mediafax.

De ce se introduce taxa pe zahărul din răcoritoare

Taxa pe zahărul din răcoritoare este introdusă pentru că în Uniunea Europeană, 52% din populația adultă este în prezent supraponderală, iar din această proporție 17% suferă de obezitate. Epidemia de obezitate constituie o povară imensă asupra sistemelor de sănătate, obezitatea reprezentând, în prezent, unul din principalii factori responsabili de morbiditate la nivel mondial. De asemenea, se relevă cifre îngrijorătoare şi în cazul obezităţii infantile, cu repercursiuni importante asupra sănătăţii viitorului adult. Planul de Acţiune pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor netransmisibile al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată faptul că supraponderea şi obezitatea la copii şi tineri înregistrează un trend ascendent. În acest sens, se impune adoptarea unor măsuri în vederea combaterii consumului de băuturi răcoritoare cu conținut ridicat de zaharuri libere, prin introducerea acestora în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate.

„La articolul 439, la alineatul (2), după litera b), se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) băuturi răcoritoare cu conținut ridicat de zaharuri libere.”

La articolul 439, după alineatul (2), se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:

„(3) Băuturile răcoritoare cu un conținut ridicat de zaharuri libere prevăzute la alin.(2) lit. c) reprezintă orice băuturi răcoritoare cu un conținut de zaharuri libere de cel puțin 5 grame per 100 mililitri produs. Sunt incluse:

a) băuturile care se pot consuma direct, încadrate la codul NC 2202;

b) produsele lichide destinate a fi consumate ca băuturi după o diluare simplă în apă, încadrate la codurile NC 2101, 2106 și 3302 10;

c) băuturile răcoritoare naturale care au zaharuri libere adăugate care împreună cu zaharurile intrinseci depășesc limita de 5 grame per 100 mililitri produs, încadrate la codul NC 2009.

(4) În sensul alin. (3):

a) prin zaharuri libere se înțelege toate monozaharidele și dizaharidele prezente în băuturi, cu excepția poliolilor;

b) prin zaharuri adăugate se înțelege glucoza, fructoza, zaharoza, hidrolizatele de amidon, respectiv sirop de glucoză, sirop cu înalt conținut de fructoză și alte preparate cu zahăr folosite ca atare sau adăugate în cursul preparării băuturilor. Nu se includ zaharurile prezente în mod natural în sucurile de fructe neîndulcite sau în miere.

(5) Sunt exceptate de la plata accizelor nearmonizate:

a) băuturile răcoritoare naturale fără adaos de zaharuri, chiar dacă zaharurile intrinseci conținute de acestea depășesc limita de 5 grame per 100 mililitri produs;

b) amestecurile de băuturi nealcoolice cu sau fără adaos de zaharuri produse pe loc în cadrul unităților de alimentație publică.”, apare în prezentarea proiectului de ordonanță.