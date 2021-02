CTP, victimă pe internet. Escrocheria prin care se folosesc de numele jurnalistului: ‘A îngrozit marile bănci’

Jurnalistul Cristian Tudor Popecu a anunțat, printr-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook, că a fost victima unei escrocherii. Mai exact, numele și imaginea acestuia au fost folosite de către cei care au fabricat o știre falsă despre el.

Cristian Tudor Popescu a semnalat pe Facebook faptul că a fost victima unora care spuneau că el a investit în ”Amazon Investment” și că îi îndeamnă, la rândul său, pe români să facă și ei astfel de investiții, ca să câștige bani mulți.

”Văz că nu au limite minciuna și tupeul celor care fabrică pe net înscenări „financiare” folosind numele și imaginea subsemnatului. După cea cu Bitcoin, noua înșelătorie ce mi-a fost semnalată „informează” că fac bani pe ceva numit Amazon Investment și îi chem pe toți românii să se îmbogățească și ei.

Escrocii îmi pun poza în cadrul de ecran Știrile ProTV, deasupra plasează emblemele BBC, Daily Mail, The Sun, The Guardian, unde s-ar mai găsi „articolul”, și scriu dedesubt că am apărut la… Sinteza zilei, invitat de M. Gâdea, ca să explic cum oricine poate deveni milionar în dolari în 3 luni. Textul fantasmagoric continuă cu altă balivernă, „BNR a încercat să împiedice interviul cu Cristian Tudor”, și cu un interviu „exclusiv”, complet inventat, împănat cu alte fotografii ale subsemnatului, cu Cristian Tudor. În întreaga făcătură, nu apare Popescu, doar Cristian Tudor, probabil ca să se poată pretinde în instanță că nu era vorba de mine – adică ăla din poze e altul!