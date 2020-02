CTP, explicație fabuloasă despre jocul Simonei Halep în finala de la Dubai

Cristian Tudor Popescu a reacționat după ce Simona Halep a terminat finala de la Dubai. Aceasta a jucat astăzi împotriva Elenei Rybakina, locul 19 în clasamentul WTA, pe care a învins-o cu 3-6, 6-3, 7-6.

Simona s-a întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2019, la Wuhan, cu Rybakina. Atunci Simona Halep s-a accidentat și a abandonat la scorul de 5-4 pentru adversară în primul set.

Imediat după finalul meciului din finala WTA Dubai 2020, din această seară, Cristian Tudor Popescu a declarat:

„Rybakina nu loveşte tare, ci accelerat, mingea ei fiiind foarte încărcată, grea. Nu se vede acest lucru când loveşte, fără strigăte, nu are mişcări foarte pronunţate cum are de pildă Sabalenka dar mingea ei este foarte grea şi a încercat să o rupă pe Simona, pe dreapta. Simona nu numai că a rezistat dar a făcut pasul în faţă pentru a câștiga puncte. Este cel mai bun meci pe forehand şi cel mai bun meci de tenis feminin din 2020. Simona a cerut aportul lui Artemon, şi bine a făcut. Eu am fost destul de sceptic, chiar temător referitor la relaţia ei cu Artemon Apostu, dar o surpriză plăcută este chimia dintre cei doi, există comunicare şi Simona îl ascultă pe Artemon. Intervenţiile lui au fost foarte utile Simonei, nu numai că a sesizat ce trebuie să facă Simona în joc, dar are şi un ton potrivit care i-a anulat Simonei acele iesiri, pe care le ştim, faţă de antrenor. Acum tonul lui Artemon a fost de aşa natură încât Simonei nu i-a venit să îl repeadă, așa cum a facut-o în trecut. Este un câştig. Simona este pentru a doua oară regina deșertului iar Dubaiul este încă odată pământ românesc, dacă ne uităm la ce a fost în tribune.”, a declarat Cristian Tudor Popescu, după finală, la Digi 24.