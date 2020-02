Cine este Elena Rybakina, adversara Simonei Halep din finala turneului de la Dubai. Este un real pericol pentru româncă

Simona Halep a făcut precizări despre calificarea în finala turneului de la Dubai, după ce a avut parte de o victorie zdrobitoare în fața americancei Jennifer Brady. Mai mult decât atât, sportiva româncă a spus că a făcut cel mai bun meci al săptămâniii, comentând și finala cu Elena Rybakina.

Cine este Elena Rybakina, adversara Simonei Halep din finala turneului de la Dubai

Simona Halep a vorbit despre jocul de astăzi, împotriva americancei Jennifer Brady.

„M-am bucurat mult. A fost cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place foarte mult să mă joc la tenis, mă întorc mereu cu plăcere aici. În public sunt foarte mulți oameni speciali. Este cu adevărat plăcut și vreau să mulțumesc tuturor. M-am luptat pentru fiecare minge, am muncit din greu. Zi de zi mi-am îmbunătățit nivelul și mă bucur că sunt în finală. Cu Rybakina va fi dificil. Este o adversară foarte puternică. Este o provocare să joc pentru încă un titlu, dar voi da tot ce am mai bun. Sper să joc că și astăzi”, a spus Simona Halep imediat după meci.

A învins-o pe Jennifer Brady

Reamintim faptul că Simona Halep a avut parte de o calificare direct în finala turneului de la Dubai, după ce a învins-o pe jucătoarea de tenis americană, Jennifer Brady, cu un scor de 6-2, 6-0. De asemenea, în finala de la Dubai, Simona o va întâlni pe Elena Rybakina, care se situează pe locul 19 în clasamentul WTA.

O singură întâlnire a mai avut Simona Halep cu Rybakina, și anume, anul trecut, la Wuhan, când sportiva noastră s-a retras încă din primul set.

Amintim și faptul că Elena Rybakina este una dintre cele mai în formă jucătoare din acest an, având 19 victorii și doar 3 înfrângeri. Ea a câștigat turneul de la Hobart și a mai ajuns în finala de la Shenzhen și Sankt Petersburg.

Finala turneului de la Dubai va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00.