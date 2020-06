Nicușor Dan, replică acidă la adresa Gabrielei Firea după ce l-a propus ca viceprimar: „Nu aș recomanda-o nici ca președinte de scară de bloc”

Bătălia pentru Primăria Capitalei abia acum începe! Gabriela Firea și Nicușor Dan au spart gheața și au început să se atace public prin metode mai elegante sau mai puțin elegante. Dacă ieri seară Gabriela Firea îl propunea pe contracandidatul său ca viceprimar, astăzi, Nicușor Dan vine cu un răspuns destul de acid.

Gabriela Firea îl vrea în echipă pe Nicușor Dan

Primarul Capitalei este mai hotărât ca niciodată că nu și-a terminat treaba la Primărie, motiv pentru care luptă cu toate armele pentru obținerea unui nou mandat. Fiind invitată la Digi24, Gabriela Firea a explicat că i-ar plăcea să facă o echipă cu Nicușor Dan, dar cel din urmă în calitate de viceprimar. Exprimând o simpatie față de opoziție, aceasta a rememorat amintiri de când Nicușor Dan se înțelegea bine cu Aurelain Bădulescu și nu existau conflicte politice.

În egală măsură, Gabriela Firea a “dat din casă” dezvăluind că Nicușor Dan “chiulea” des pe vremea când era membru în Consiliul General.

“I-am mai oferit şi data trecută, dar ne-a părăsit, a stat doar şase luni în Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager pe la şedinţele de Consiliu General”, a declarat Firea. Întrebată dacă îl doreşte pe Nicuşor Dan viceprimar, ea a răspuns: ”Sigur. Cred că vom colabora foarte bine”.

Când a venit vorba despre calitățile lui Nicușor Dan pentru a fi primar, aceasta răspuns că are ”Parţial. De aceea nici nu poate fi deocamdată primar general. Câteva, da, are, orice om are câteva calităţi. Dar să ştiţi că primarul general are doi viceprimari, deci încap amândoi. Ştiţi că ei se împăcau foarte bine când domnul Dan, prin trecerea sa pasageră la Consiliul General, mâncau împreună înainte şi după şedinţa de Consiliu General…. Se înţelegeau, nu aveau nimic de împărţit şi nu transformau lupta politică, nu o duceau şi în viaţa privată”, a mai spus Gabriela Firea.

Replica lui Nicușor Dan pentru Gabriela Firea

Nicușor Dan nu a iertat-o pe Gabriela Firea pentru ironii, întorcându-i “amabilitatea” într-o manieră mai dură. Acesta a postat un mesaj pe Facebook în care declară că nu ar recomanda-o pe contracandidata sa nici pentru a fi președintă de scară de bloc.

“Aș vrea să întorc politețea Gabrielei Firea, dar nu găsesc nicio poziție în primărie pe care să fie potrivită, nicidecum cea de viceprimar. N-aș recomanda-o nici ca președinte de scară de bloc (o responsabilitate serioasă, dar mai mică decât viceprimar): s-ar plânge că n-o ajută nimeni și ar da în judecată pe toată lumea”, a spus acesta.

Gabriela Firea nu a întârziat să răspundă mesajului răutăcios al candidatului USR. Aceasta a vorbit în emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro despre noțiunea cuvântului “plângăcioasă”, așa cum a fost numită de către Nicușor Dan.

”Eu, plângăcioasă? M-am operat de trei ori în șase luni, am fost în prag de moarte și n-am vărsat o lacrimă. Termenul de plângăcios poate fi aplicat altora, nu mie”, a povestit Gabriela Firea.