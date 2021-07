CSA Steaua, atacată după demiterea managerului George Ogăraru. „Nu vor face nimic în viitor”

CSA Steaua, atacată după demiterea managerului George Ogăraru. Fostul internațional a preluat funcția din fruntea secției de fotbal în noiembrie 2020. De atunci, echipa militară a reușit promovarea în Liga 2, dar și inaugurarea noului stadion din Ghencea. Acum, Ogăraru a fost trecut pe „linie moartă”.

CSA Steaua l-a îndepărtat pe George Ogăraru din funcția de manager al secției de fotbal. Decizia a fost anunțată acum câteva zile de Asociația Steliștilor 47. Aceeași sursă a transmis că postul lui George Ogăraru va fi preluat de Bogdan Marinescu, care în prezent ocupă funcția de manager la secțiile de tenis de masă și rugby. Ogăraru preluase funcția în noiembrie 2020. De atunci, echipa pregătită de Daniel Oprița a reușit promovarea în Liga 2. E drept, din cauza lipsei demersurilor de transformare în entitate juridică privată, „militarii” nu vor avea drept de promovare în Liga 1.

Informația a fost confirmată și de George Ogăraru, fără a da detalii despre demiterea din funcția de manager. El a anunțat că se va ocupa, cu precădere, de centrul de copii și juniori al clubului.

În următoarea perioadă, am stabilit, împreună cu conducerea clubului, să mă ocup, cu precădere, de centrul de copii și juniori al clubului Steaua . Am înțeles faptul că prioritatea este investiția în viitor. Nu voi înceta să ajut echipa mare, dar și pe colegii de la alte secții, în cazul în care va fi nevoie de mine”, a scris Ogăraru pe contul personal de Facebook.

Știrea privind înlăturarea lui Ogăraru l-a revoltat pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte al LPF a declarat că la Steaua e un haos total, dacă cineva și-a permis să-l demită pe Ogăraru.

Ogăraru e un om deosebit, serios, ştie meserie. Să-l îndepărtezi în felul ăsta mi se pare un lucru neserios. Cred că nici mare brânză n-o să facă în viitor. Cel care l-a dat afară pe Ogăraru nu e profesionist, e zero tăiat! Puteţi să-i transmiteţi asta, că e un zero tăiat cine l-a dat afară!”, a spus Dragomir la Look Sport.