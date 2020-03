Critici dure la adresa lui Ianis Hagi. ”Nu are tot ce-i trebuie!” Îl vrea sau nu Dortmund?

Ianis Hagi s-a născut talent, dar a avut o prestație dezamăgitoare în partida câștigătoare în deplasare cu Ross Country, Ianis a avut o prestația deloc apreciată la fel ca în alte partide, cei de la rangersnews.uk acordându-i cea mai mică notă din echipă, fiind pus la zid și de antrenorul Gerrard dar și de Marcel Răducanu.

Ianis a fost din nou titular pentru Rangers, în ultimul meci jucat și terminat cu victoria cu 1-0 în fața celor de la Ross Country. Prestația fiului lui Hagi nu a mai fost apreciată precum în alte partide, cei de la rangersnews.uk chiar acordându-i cea mai mică notă din echipă. Românul a primit 5, iar britanicii au făcut și un comentariu în ceea ce privește evoluția sa. Jucătorul în vârstă de 21 de ani a fost unul dintre cei puși la zid de antrenorul Rangers Steven Gerrard, care a povestit ce s-a întâmplat la pauză în vestiarul echipei. După pauză, fotbalistul nostru a mai rezistat pe teren doar 18 minute.

În contextul slabei prestații, fostul mare fotbalist român, Marcel Răducanu, care a jucat pentru Steaua, Borussia Dortmund şi FC Zurich, a trecut și el de partea celo care l-au criticat pe tânărul sportiv, comentând zvonul conform căruia Borussia Dormtund ar fi interesată de mijlocașul român.

„Mă uitam la Ianis Hagi, jucător de ambele picioare, talentat. Vara trecută, ziceam că în Belgia sau Olanda va reuşi să se impună, însă la Genk a eşuat. N-are tot ce-i trebuie ca să reuşească. Atunci când a venit Hannes Wolf antrenor mi-am spus că Ianis are noroc. Eu îl ştiu pe Wolf, a antrenat la şcoala mea şi îi plac jucătorii că el. Dar n-a reuşit nici cu neamţul pe bancă. Bine măcar că acum joacă la Rangers. Am citit că ar fi interesată şi Borussia Dortmund de Ianis Hagi. Dar pe aici, pe la Dortmund, nu ştie nimeni nimic. Nu-mi dau seama cine are interesul să arunce zvonurile astea pe piaţă, mai rău îi fac”, a spus Marcel Răducanu pentru Gazeta Sporturilor.