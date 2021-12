Criteriul major pe care trebuie să îl îndeplinească bonele acum. Toți părinții români îl cer

Atunci când ai nevoie de ajutor pentru a-ți crește copiii, iar părinții sunt mult prea departe pentru a te putea asista, foarte mulți părinți apelează la serviciile calificate ale unor profesioniști. Bonele sunt angajate special pentru a se îngriji de cei mici și de toate nevoile acestora. Mai mult de atât, în zilele noastre, 8 familii din 10 apelează la babysitters. Ce condiții trebuie să bifeze persoanele care vin să îngrijească bebelușii și nu numai.

În contextul pandemic actual, românii au devenit mult mai grijulii cu persoanele pe care le poftesc în casele lor și, în special, în preajma copiilor lor.

Potrivit unui studiu realizat de platforma Sitter, dedicată serviciilor de îngrijire din România, în 2021, cererea pentru găsirea unei bone care a fost vaccinată împotriva coronavirusului a crescut cu 70% mai mult decât în 2020, anul izbucnirii pandemiei la nivel global.

„În contextul în care din ce în ce mai mulţi părinţi apelează la serviciile bonelor din cauza reglementărilor impuse de lege, considerăm că este necesară o discuţie despre acest subiect în spaţiul public. Am descoperit că bonele vaccinate îşi găsesc mult mai uşor de muncă, iar asta cred că va fi o tendinţă în continuă creştere.

Ei îşi pot alege din prima condiţiile în funcţie de care aleg bona. Am introdus şi un serviciu de evaluare psihologică la cerere a bonei pentru că are un rol atât de important în stabilirea gradului de compatibilitate cu angajatorul şi oferă un motiv în plus de linişte familiilor.

Concluzia la care am ajuns în urma analizei din ultimul an este următoarea: bonele vaccinate îşi găsesc mult mai repede şi mai uşor un loc de muncă pe termen lung, iar părinţii sunt dispuşi să plătească mai mult pentru asta.”, a declarat Laura Bulai, cofondatorul platformei Sitter, notează cei de la Aleph News.