În ce condiții își pot lua părinții zile libere, după 15 mai, pentru a sta acasă cu copiii. Anunț de la Guvern

Anunț de la Guvern pentru toți părinții! Cum își pot lua liber aceștia, după expirarea stării de urgență? Iată ce vor face și cum vor trebui să acționeze!

În ce condiții își pot lua părinții zile libere, după 15 mai?

Noi zile libere de la Stat! După 15 mai, părinții primesc zile libere în plus pentru supravegherea și îngrijirea copiilor, chiar și după expirarea stării de urgență. Aceasta este a treia modificare a Legii 19/2020 în ultima lună. În acest context, părinții își pot lua zile libere și în perioada stării de alertă, conform deciziei deputaților din cursul zilei de miercuri. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege vizavi de abordarea Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii cu nr. 19/2020 care are în vizor acordarea în plus a câtorva zile libere pentru părinți pentru îngrijirea copiilor, în contextul în care școlile și grădinițele sunt în continuare închise.

Legea a fost susținută de toate grupurile parlamentare și urmărește extinderea aplicării actului normativ de bază și pe perioadele vacanțelor școlare dacă va fi decretată starea de urgență. Astfel, se acordă zile libere unuia din părinți, inclusiv pe perioada vacanțelor școalre. De acestea prevederi pot beneficia părinții care au copii cu vârste de până la 12 ani sau care au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani.

„Este a treia modificare în decurs de o lună a Legii 19/2020”