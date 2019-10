Cristofor Columb, un criminal: tricoul care era să o lase fără loc de muncă

Pe 14 octombrie, americanii îl celebrează pe Cristofor Columb. Din cauza atrocităților pe care le-a comis însă în timpul vieții, o profesoară a decis să protesteze împotriva acestei zile naționale.

Istoria americanilor este una foarte încarcată de crime împotriva umanității. De la indieni și până la insulele din pacific, părinții fondatori ai SUA au transformat în sclavi foarte multe popoare pe care le-au terorizat. Deși ai crede că aceste practici au început la finalul secolului 18, când Statele Unite și-au declarat independența, situația este semnificativ mai complicată.

Mulți îl consideră pe Cristofor Columb ca fiind unul dintre cei importanți navigatori din toate timpurile. A intrat în cărțile de istorie după ce a descoperit în voiajele sale o rută fiabilă de a călători din Spania în America. Sub auspiciul spaniolilor, tot el s-a aflat însă în poziția de guvernator al Indiilor și a pus bazele colonizării americilor de către europeni. Acest proces a fost însă unul scăldat în violențe absurde, multe dintre ele sunt inițiativa lui Columb.

Pe Wikipedia găsești un capitol întreg despre manifestările tiranice ale lui Cristofor Columb. Tentativele de răscoală din teritoriile guvernate de el erau aspru pedepsite. Din cauza dovezilor clare de brutalitate, tortură și mutilare, Columbus și frații săi au fost încarcerați de către Spanioli, la întoarcerea din cel de-al treilea voiaj, iar funcțiile sale i-au fost luate de către Regele Ferdinand.

Chiar și așa, americanii îl celebrează pe Columb, dar nu toată lumea este mulțumită. O profesoară de clasa a cincea din Detroit a fost mustrată de oficialii școlii în care activa pentru că s-a dus la muncă cu un pulover pe care scria ”Columbus was a murderer” (Columb a fost un criminal). Directorii instituției au acuzat-o pe Emma Howland – Bolton că aceasta este opinia ei, în timp ce contra argumentul a fost că afirmața de pe haina ei este un fapt, nu o opinie. În final, ca să nu-și piardă locul de muncă, a fost nevoită să-și dea jos haina de pe ea. Administratorii școlii Clipper Multicultural Magnet Honors Academy i-au interzis să poarte puloverul pentru că este o expresie a convingerilor sale politice.

A teacher says she wore this shirt to school and found herself at the center of a controversy. Is this shirt a statement of fact or opinion? #ColumbusDay The story on @wxyzdetroit at 6. pic.twitter.com/L5sAJb1dq7

— Kim Russell WXYZ (@kimrussell7) October 14, 2019